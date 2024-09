Santos Guerra: "Se necesita una escuela contrahegemónica frente al individualismo y el imperio del mercado"

De alumnos y docentes

En la previa de su charla en Rosario, Santos Guerra diálogo con La Capital y dijo se refirió a cuáles son los docentes que dejan huella en la biografía de sus estudiantes. "Los alumnos aprenden de aquellos docentes a los que aman", dijo el profesor. También afirmó que hace falta "una escuela que sea contrahegemónica, que vaya en contra de la filosofía de la cultura neoliberal y que enseñe a pensar y convivir".

—¿Qué docentes son los que inspiran, los que dejan huella?

—En una de mis últimas clases les pedí a mis alumnos y alumnas que escribieran en un folio el nombre del profesor o profesora que más les había influido en su vida, no importaba la etapa en el que se hubiera producido la influencia. Y luego añadí que escribieran debajo del nombre el porqué de esa influencia. Fue interesante comprobar que todas las respuestas se situaban en la esfera emocional: me quería, me comprendía, me escuchaba, yo le importaba, me animaba, creía en mí. Por eso me gusta decir que esta profesión gana autoridad por el amor a lo que se enseña y el amor a quienes se enseña. Los alumnos aprenden de aquellos docentes a los que aman. Hay un segundo factor de influencia, a mi juicio, que es el ejemplo, la coherencia entre lo que se dice y lo que hace, la autenticidad. El ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros alumnos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos. No hay forma más bella y más eficaz de autoridad que el ejemplo.

—En esta era donde, a nivel global, el individualismo y la crueldad parecieran gozar de buena salud, ¿qué escuela se necesita?

—Una escuela que sea contrahegemónica, es decir, que vaya en contra de la filosofía de la cultura neoliberal que lo impregna todo: individualismo, competitividad, obsesión por la eficacia, olvido de los desfavorecidos, privatización de bienes y servicios, relativismo moral, capitalismo salvaje, imperio de las leyes del mercado. Es cierto que es más fácil dejarse arrastrar por la corriente que ir en contra. Por eso me gusta recordar a los docentes que la corriente solo arrastra a los peces muertos. Se necesita una escuela que enseñe a pensar y convivir. No hay viento favorable para un barco que va a la deriva. Dicho con palabras más lapidarias: No hay nada más estúpido que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada. Por eso es necesario que docentes se interroguen y aprendan a través de lo que hacen en la escuela.