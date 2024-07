El streaming de los chicos de Alcorta para conectarse con adolescentes de todo el país

“Esto nació por la necesidad de motivar a los chicos con otro espacio. Ellos están muy enganchados y eso se ve en el gran trabajo que están haciendo”, apuntó el vicedirector. Es que la tarea de producción no se limita solo al tiempo de aire, sino también a conseguir los entrevistados, hacer el ping-pong y hasta editar los videos. Ciarpella destacó que el programa logró entusiasmar a adolescentes en una propuesta que integra contenidos de distintas materias, como geografía, historia, tecnología y lengua.

El programa dura entre 40 minutos y una hora, y cada semana varía el día de aire. Hasta el año pasado se grababa por la tardecita, a contraturno, pero este año se emite por la mañana, en horario escolar, desde la sala de informática de la institución. Se puede ver tanto por YouTube como por el vivo de Instagram.

maquina1 (1).jpg

Con sello propio

"Esta experiencia la estoy viviendo re bien, porque además todo lo que sea parte de la actividad de la escuela lo disfruto al máximo. Me gusta participar y aparte lo hago con Martín, que es más o menos como yo", dijo Catalina Cerántola a La Capital sobre quien hasta el año pasado fue su compañero de curso. Desde tercero ella sigue la modalidad de economía y él la de sociales. Y juntos conducen cada semana "La máquina de hacer pájaros".

Si bien a veces escucha canales de streaming como Luzu o alguno que encuentra en Twitch o TikTok, Catalina trata de imponerle su propio estilo al streaming de Alcorta. "Yo no copio nada, hago lo que me sale y en todos los programas trato de variar y hacerlo diferente", aseguró.

"Siempre me gustó el tema de la tecnología y al no ser vergonzoso me gusta estar en la conducción", dijo Martín Orellano a este diario. Una de las cosas que más motivan al chico de Alcorta es que en el programa, además de acercase a temáticas como historia o geografía desde un espacio diferente al del aula tradicional, aprenden a trabajar en equipo y a resolver problemas cotidianos que se puedan presentar al aire. "Además lleva mucha producción, así que una semana antes ya empezamos a armar los videos y las secciones, es un proceso que demanda mucho tiempo", dijo.

maquina1 (3).jpg

maquina1 (2).jpg

El nombre del programa remite a la banda liderada por Charly García a fines de la década del 70. Pero también es una metáfora sobre la capacidad de volar con la imaginación de los chicos de la localidad. El logo del ciclo, realizado por una alumna en 2015, es un cassette con pájaros remontando vuelo. “Pero si vamos a la escuela que uno intenta transformar hoy —dijo el vicedirector Ciarpella— tiene que ver con que el chico pueda habitar un lugar donde se sienta motivado”.