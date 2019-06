Carta del maestro Julio Cao

Oriundo de Ramos Mejía, Julio Rubén Cao tenía 21 años cuando en 1982 se alistó voluntariamente para ir a combatir en Malvinas. Al momento de la guerra, Cao se desempeñaba como maestro en escuelas primarias del oeste del Gran Buenos Aires. Murió en combate el 10 de junio de 1982, en Monte Longdon. Sus restos fueron identificados recién hace un año por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

En plena guerra, Cao escribió desde las islas una emotiva carta para sus alumnos. El texto es el siguiente:

"A mis queridos alumnos de 3ro D: no hemos tenido tiempo para despedirnos y eso me ha tenido preocupado muchas noches aquí en Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi labor de soldado: Defender la Bandera.

Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor y le vamos a decir que nos lleve a todos al país de los cuentos que como ustedes saben queda muy cerca de las Malvinas.

Y ahora como el maestro conoce muy bien las islas no nos vamos a perder.

Chicos, quiero que sepan que a las noches cuando me acuesto cierro los ojos y veo cada una de sus caritas riendo y jugando; cuando me duermo sueño que estoy con ustedes.

Quiero que se pongan muy contentos porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña. Ahora sólo le pido a Dios volver pronto con ustedes.

Muchos cariños de su maestro que nunca se olvida de ustedes.

Afectuosamente Julio"