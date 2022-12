Una banda polirrubro rosarina en la pesquisa de un crimen por encargo en la provincia de Buenos Aires

En eso trabajan por estos días la fiscalía de Criminalidad Organizada de Rosario y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la policía provincial que colaboran con la bonaerense y la fiscal de Colón Magdalena Brandt, a cargo de la investigación del crimen de Mauricio Cordara, chofer del dirigente del gremio rural de Uatre Pablo Ansaloni y asesinado dos semanas atrás en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. La principal hipótesis es que el ataque no estaba destinado al empleado de 45 años sino a su jefe, ex diputado nacional y candidato en las próximas elecciones sindicales. No obstante, la motivación del asesinato no es el eje de la pata rosarina de la pesquisa, enfocada en detectar a los autores materiales bajo la hipótesis de que fueron mano de obra contratada.