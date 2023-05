Tocaron la puerta del kiosco que atendía y cuando fue a abrir la mataron a tiros

Una mujer de 65 años fue asesinada la noche del domingo mientras atendía un kiosco en barrio Carlos Casado, en la zona sur. El hecho conmocionó al vecindario que expresó su bronca ante los investigadores policiales. Momentos después fue arrestado con marihuana y balanzas de precisión un sobrino de la víctima que quedó a disposición de la Justicia federal. Esa detención es parte de las hipótesis que analizan los investigadores, que no pueden descartar un móvil vinculado al narcomenudeo.

Poco después fue detenido en la misma propiedad donde Guillermina atendía el kiosco un joven de 30 años, sobrino de la víctima.

En el lugar se encontró marihuana y se secuestraron tres balanzas de precisión. El joven, cuya identidad no fue dada a conocer, quedó a disposición de la Justicia federal aunque su ligazón con el crimen de Rodríguez no era hasta anoche más que una de las hipótesis que no se descartaban.