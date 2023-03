Seis imputados de extorsiones en nombre de "la mafia" que cobraban con transferencias con CBU

“¿Sabés lo que tenés que hacer? Entrás a un Facebook y buscás un par de publicaciones de gente con plata. Buscá los que venden, te dejan el número. Rescatame cuatro o cinco números”, le explicó a la chica, a quien incluso le pidió el teléfono de dueña de una tienda donde se compraba ropa. “Pero no sé si tiene plata”, objetó ella. “Pero cien palos tiene que tener. Y en cuotas aunque sea. ¿Tiene una hija, algo, la doña?”, indagó el preso.

Facilidades de pago

La modalidad no es nueva pero en este caso tenía la particularidad de que ofrecían a las víctimas la opción de pagar mediante transferencias bancarias. Los extorsionadores hacían gala de estar bien dateados sobre los familiares o bienes de las víctimas e incluso les enviaban fotos. En dos casos los amenazados fueron familiares directos de Popper. Del resto —dueños de peluquerías, pizzerías o comercios de barrio— se cree que obtenían la información a través de internet, de conocidos que actuaban como informantes o de redes sociales.

En la audiencia de este lunes Popper fue imputado en 22 hechos. Su pareja Agustina L. fue acusada de haber recibido pagos en su cuenta bancaria en dos ocasiones. El preso Emanuel F. fue implicado en dos hechos y su pareja María Laura M. fue ligada a un pago. El también detenido Esteban M. fue ligado a tres hechos y a la suegra de otro preso de Coronda, Laura V., le atribuyen haber recibido en su cuenta dinero obtenido de manera extorsiva. La jueza María Trinidad Chiabrera resolvió dictarles a todos los imputados la prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años.

Los casos comenzaron a denunciarse en diciembre pasado y la investigación dio un primer paso en la primera quincena de enero, cuando una pareja fue imputada por extorsionar a comerciantes de la zona de bulevar Oroño entre Seguí y Uriburu. Les exigían 50 mil pesos semanales o un único desembolso de 250 mil pesos bajo amenaza de balear sus locales. Les ofrecían un CBU si a la víctima le quedaba más cómoda esa opción de pago. La pesquisa condujo a un preso acusado de robo calificado, Brian Ezequiel F. y a su pareja María Belén P., detenida en su casa de zona sudoeste.

A partir de una nueva oleada de casos denunciados en febrero, entre el miércoles y el viernes pasado fueron detenidas otras tres mujeres vinculadas a extorsiones que hacían presos de Coronda y acusadas de prestar sus números de CBU para que se depositara el dinero de las amenazas. Agustina L,, de 19 años, fue apresada en una casa de Luzuriaga al 3900. Laura V., de 46, se presentó en la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Y María Laura M. fue demorada en la cárcel durante el horario de visita y se le secuestró un celular envuelto en cinta aisladora que intentaba ingresar a un pabellón.

>>Leer más: Dos detenidos por extorsiones con CBU y en nombre de "Los Cantero"

Los aprietes alcanzaron a dueños de panaderías, verdulerías, peluquerías, empresas de materiales para la construcción o quioscos. En algunos casos decían hablar en nombre de “Los Cantero”, en otros de “Alan Funes", condenado por homicidio y preso como referente de una banda criminal. Aunque lo más frecuente era que exigieran “la prote” en nombre de la mafia o como “los dueños de la zona”.

En cuanto a las transferencias por CBU, se trataba de “cuentas todas que estaban a nombre de sus parejas, quienes extramuros reciben el dinero e inmediatamente lo extraían de las cuentas bancarias”, dijo el fiscal.

Si bien las víctimas denunciaron las graves amenazas u ofrecieron capturas de pantalla de los mensajes, las escuchas al celular atribuido a Popper dejaron al desnudo más diálogos extorsivos en tiempo real. Uno fue el que, según la acusación, mantuvo el 14 de febrero con una comerciante de Rosario. “No tenemos local con atención al público pero podés venir y te mostramos los salamines y llevás lo que vos quieras”, dijo la mujer. La respuesta desde prisión fue lacónica: “Bueno, yo te hablo de parte de la mafia. Si ustedes no nos dan la prote —no cortes, no te asustes—, si no nos dan la prote los vamos a recagar a tiros”.

"Escuchá vieja. Si no me das 100 mil en cuatro horas te saco la casa. Somos la mafia. Pagás o te matamos a vos o a cualquiera que pise la casa”, fue otra amenaza al inicio de la saga, recibida el 12 de diciembre en su celular por una mujer de la zona sudoeste de Rosario. Días después, un hombre de Zavalla comenzó a recibir mensajes de WhatsApp en los que le decían que necesitaban hablar con él en forma urgente: “Te habla la mafia. Tenés cuatro horas para pagar 150 mil pesos. Sabemos sus movimientos, dónde trabajás y los horarios que manejan, todo. Es la prote. Plata o plomo”. Al dueño de una pizzería le exigieron que “junte los 500” y le dieron detalles de sus horarios, los de su hija y su auto. Los casos se repiten por decenas.

En algunos, las víctimas cedieron a la extorsión. La dueña de un almacén cercano al súper Libertad remitió 60 mil pesos al CBU que le aportaron. Un vecino de Villa Gobernador Gálvez remitió 33 mil pesos en febrero, luego de que lo llamaran diciéndole que iban a ir a su casa si no pagaba. Otro hombre de la misma ciudad transfirió 130 mil pesos tras recibir amenazas de muerte.

Las escuchas revelaron actividades del preso R. en la gestión de quioscos de droga en barrio Tablada. Y el llamado extorsivo a un hombre que tenía casas en alquiler a quien, luego de interesarse por fechas disponibles, le blanquearon el motivo del llamado: “No sé si vos entendés lo que es el tema de la protección y todas esas cosas. Sabemos que no andás en nada raro pero tenés un par de casitas en alquiler y hay alguien cerca de tu familia que te está entregando en bandeja”. Le propusieron un acuerdo “para que no pase a mayores”: el pago de 150 mil pesos, si no “van a detonar a tiros”. El hombre se negó. El preso avisó que sus superiores harían “lo que tienen que hacer”.