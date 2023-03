Roberto Moldavsky: "Si en el humor no tomamos riesgos, vamos a contar chistes de loros toda la vida"

¿Cómo es tu relación con Rosario?

La vez anterior hicimos una función en El Círculo, uno de los teatros más hermosos que nos tocó actuar en la vida, estallada de gente y colas que daban vuelta a la esquina. Otros humoristas me habían anticipado y uno cree que es parte del chamuyo, pero es realmente un público bárbaro y nos quedamos muy enganchados con volver desde aquellas funciones.

Además hay grandes referentes del humor rosarino.

Con decir Fontanarrosa y Olmedo no hace falta agregar mucho más. Rosario tiene grandes exportadores del talento del país. Ellos dos especialmente me identifican mucho. Venir a la ciudad de donde salieron todos esos monstruos y otros que podés identificar de distintos lados, como mi amigo Gerardo Rozín, Fito Páez, (Juan Carlos) Baglietto, (Reynaldo) Sietecase, toda la Trova. La verdad que es un orgullo estar acá y además es una motivación.

¿Cómo llegaste al humor?

Al humor profesional llegué de manera bastante fortuita. Tuve la suerte de que Jorge Schussheim, una persona muy creativa, que insista y que hizo un éxito de todo, que se le ocurra mirar un DVD de gente que hacía un curso de stand up y ahí me encontró y me eligió para trabajar con él. Un día vino Fernando Bravo a verme y me llevó a la radio. Después Rozín escuchó la radio y me llevó a la tele y después Rozín le habló a Yankelevich de mí y Yankelevich me llevó a la calle Corrientes. Es como un camino que me crucé con las personas necesarias en los momentos justos. Y por eso salí del humor del grupo de amigos al humor más masivo.

73285890.jpg Moldavsky luego de una función a sala llena en el teatro El Círculo, en 2018.

No esperabas la repercusión que tuviste.

No. Ni lo tenía en el radar, la verdad. Fue como que llamen diciendo que tenía un tío en Bulgaria y me dejó 50 millones de dólares. Ni siquiera lo tenía pensado. Nunca soñé con ser humorista.

Se habla mucho del humor judío. ¿Existe el humor judío? ¿Qué lo caracteriza?

Sí, hay una especie de humor judío y tiene un par de características que lo definen. Uno es que se mezcla mucho desgracia con humor. De hecho el humor judío surge como una respuesta ante las desgracias que sufría el pueblo judío. Fue empezar a reírse de ese tipo de cosas. Y no es un humor que se ríe de otros pueblos. No es un humor que tiene el humor a lo gallego, a esto o aquello. Esto es un humor interno, hacia adentro, que puede compartir, pero que tiene esa mezcla y esa es la gran característica del humor judío.

Antes mencionaste a Fontanarrosa, a Olmedo. ¿Existe el humor rosarino?

Creo que hay obviamente, y que tiene que ver con las características culturales porque el humor se basa mucho en la vivencia cotidiana. Lo que tiene el humor en general es que todo nos podemos reír por más que no lo hayamos vivido exactamente. Vos ves una comedia de otro país y no viviste ahí. Pero una vez fui a actuar a España y le decía a un humorista español, Santi Rodríguez, que no sabía si me iban a entender. Y él me dijo “tenés que hacer tu humor que es lo que te trajo hasta acá; si en vez de decir boludo decís gilipollas, ya no tiene gracia, no es tuyo, no es auténtico”.

Personalmente, ¿qué te hace reír?

Muchas cosas. Soy muy abierto en el humor. Lo que pasa que soy de una generación que creció con esta idea: antes nombrábamos Olmedo, Fontanarrosa, Les Luthiers, Los Uruguayos, Tato Bores, Pinti y toda esa corriente me gustaba, de la misma manera que alguna vez fui a ver el show de Midachi y me reí mucho. Tengo una apertura y estoy muy influenciado por los que mencioné.

En el show vas a hablar de varias cosas, de la cuarentena, de los políticos, que justo están en campaña. ¿Te hacen reír los políticos? ¿Qué te causa gracia?

La idea es que nos tenemos que poder reír de la política porque en Argentina parece que la política solo da para pelearse. No puede ser que tengamos una grieta al borde de la violencia, cuando es lógico que las personas piensen y voten diferente. Hay que poder reírse de eso. Todos tenemos casos de amigos o familiares que se dejaron de hablar por votar diferente. Es una locura. Yo le quiero poner humor a esa historia y ayudar a salir. El humor político existe en todo el mundo. En Argentina nombré a Tato y Pinti, pero hay muchos más y creo que hay que permitirle a la gente que se puede reír de la política más que lo que se pelean por la política.

¿Te trajo problemas de uno u otro lado de la grieta?

Bueno, pasa que si no tomamos un poquito de riesgo en el humor vamos a contar chistes de loros y elefantes toda la vida hasta que venga Greenpeace y no te deje más contarlos. Yo hago humor político, no hago humor militante o partidario. Me río de todos. Cualquier discurso político que me cause risa, que le encuentre una veta de humor lo traigo al show. No tengo una preselección. Si de pronto es todo de un lado, es porque salió todo de ese lado. La mayoría va al teatro y se mata de risa. pero siempre están los que son más papistas que el papa y como siempre les digo, vas a defender a un político que en dos años se cambia de partido y no sabés dónde meterte. Yo hago humor. Me dedico a eso.

En algún momento, durante la pandemia le dedicaste una canción al presidente Fernández y otro momento también actuaste en un evento en el que estaba presente el expresidente Macri. ¿Eso te generó algún tipo de críticas?

Es lo mismo que dije antes: yo no iría a actuar al cumpleaños de Macri ni al de Alberto Fernández. No va conmigo, no me sirve. Pero si voy a un evento y está el expresidente Macri en ese momento... Nosotros hicimos la canción en pandemia más para divertir a la gente sobre las filminas que nos llamaba la atención la palabra. Era cargándolo un poco a Alberto Fernández y él mismo lo retuiteó en su cuenta. Cuando la saqué, algunos se enojaron porque decían que lo cargaba a Alberto. Y cuando Alberto lo retuiteó se enojaban los otros diciendo qué necesidad tenía de quedar bien con Alberto... Es muy difícil la vida del humorista político. Por supuesto que es mucho peor la pasó Tato Bores que los milicos lo prohibieron o alguno le metió una bomba en la puerta de la casa. Al lado de eso no es nada diez boludos en Twitter. Pero la gente se vuelve más papista que el papa. Y eso es lo ridículo porque a mí me vienen a ver los políticos al teatro y se matan de risa, incluso que hable de ellos. Ha venido Patricia Bullrich y yo le daba con una publicidad que sacó el Ministerio de Defensa y ella se reía. Como también vino gente del otro lado y se ha reído con cosas que dije de Cristina o quien sea. Hay que estar abierto al humor político. No hay que estar pensando “ah, si habla mal del que yo voto lo mando a cagar”. El humor político tiene que permitir al humorista jugar con eso.

¿La corrección política impone límites?

Yo me impongo algunos límites. Los temas donde hay grandes desgracias y muertes a mi me resultan complicados. Eso no quiere decir que vaya a ver un espectáculo de humor negro y me guste. Yo no entro en esos lugares porque me complico pero hay gente que hace humor negro y lo hace muy bien y muy divertido. Si vos le avisás al que viene que vas a hacer eso, es un estilo más. Siempre doy este ejemplo: la televisión pasa un asesinato cinco veces seguidas, cómo vive la persona, el disparo, cómo cae el otro. Parece que lo mataron 10 veces y nadie se horroriza. Pero hacés un chiste y todo el mundo se vuelve loco. Hay una exigencia para el humor que no es la misma con otras posibilidades. El humor además es la denuncia de ciertas situaciones. En la dictadura la revista Humor era el único escape. Hay que ser un poco más buenos con el humor porque el humor nos sirve a todos y es un gran atajo para decir cosas.

Estuviste en televisión, cine, teatro, escribís. ¿Qué espacio te resulta más amigable?

El patio de mi casa es el teatro, como diría Riquelme. Es donde me siento más cómodo. Después iría la radio. La tele es un lugar donde tuve momentos más y menos placenteros, no por la tele, sino por mí que entiendo menos ese medio. Cuando en la tele puedo ser yo mismo como me pasó en “Morfi” o en “Masterchef” me resulta más llevadero; cuando tengo que atarme a ciertas circunstancias... Acostumbrado a escribir guiones, a manejarme, me limita más y ahí me complico. Me gusta la tele pero estoy mucho más cómodo estoy en el teatro.

El humor tuvo una época de oro en la televisión, con Olmedo, Porcel, La Tuerca, Gasalla. ¿Qué pasó que no hay más humor con ese formato?

Es la pregunta que nos hacemos todos... Si es un tema que no rinde económicamente... No tengo la respuesta porque cuando ves el fenómeno de “Casados con hijos” te das cuenta que la gente está ávida de humor. Cuando ves la cartelera, te encontrás con que la mayoría de lo que más vende en teatro son comedias o humor. Hay un público que quiere humor. Evidentemente para la televisión no resulta interesante mantener programas de humor.

¿Es una posta que tomaron las redes o las plataformas?

Claro, ahora salió “División Palermo”, por ejemplo. Por eso digo que debe ser algo económico porque si tenés todo el laburo en streaming y en redes con personas que tienen un montón de seguidores, quiere decir que hay un público al que le gusta el humor. Lo que evidentemente no hay es personas en la televisión con decisión o deseos de hacer programas humorísticos.