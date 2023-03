Reabrirán tres comisarías en el centro, Echesortu y la zona sur de Rosario

Hace algunos meses, el gobierno de Santa Fe decidió volver sobre los pasos de la decisión de la última gestión del Frente Progresista de cerrar 11 seccionales y reemplazarlas por megacomisarías, que finalmente quedó trunco. Así, Seguridad inició un proceso de reaperturas, que se vienen llevando a cabo desde finales del año pasado con una primera etapa de cuatro comisarías . "La gente necesita esa cercanía con las comisarías del barrio, no solo para hacer denuncias, sino también para hacer trámites, para tener una referencia del Estado cerca de sus casas", explicó el edil.

En tanto, la comisaría 1º (Juan Manuel de Rosas 1350) es la cuarta de esta primera etapa. Allí ya está finalizada la obra de puesta en valor del edificio, que era un reclamo sobre todo de los comerciantes de la Asociación Casco Histórico, de la zona centro y los vecinos de barrio Martin. Por el momento solo falta la relocalización de la Brigada de Orden Urbano (BOU), que venía funcionando en el lugar, pero que se va a mudar para que comience nuevamente a actuar como una comisaría abierta a la comunidad.

Además, en los próximos días se abrirá un destacamento policial en Villa Olímpica, un barrio lindero a Rucci, en Salvat y Circunvalación, que no tenía comisarías junto a toda la Zona Cero. La decisión también fue tomada luego de un reclamo de los habitantes del lugar.

Luego de esta primera etapa con cuatro reaperturas durante el mes de marzo, la segunda fase constará de otras cuatro comisarías que aún se mantienen cerradas. Los funcionarios se están reuniendo con los vecinos y las vecinales para empezar a gestionar cuáles van a ser las seccionales que resulten prioritarias.

"Lo que necesitamos es la cercanía del Estado con la gente, una ventanilla que esté abierta las 24 horas, los 365 días del año, que contenga y dé respuestas. Los vecinos nos lo piden todo el tiempo. Frente a un delito, situaciones de violencia de género u otros trámites que los vecinos quieren realizar, es fundamental que las comisarías cerradas vuelvan a estar en funcionamiento, a lo largo y ancho de toda la ciudad", dijo Cavatorta.

Referencia

El presidente de la comisión de Seguridad del Concejo dijo que no está en contra del proyecto de megacomisarías, pero argumentó que mientras tanto hay que reabrir seccionales cerradas: "Queremos más y mejores edificios inteligentes para la gestión de la seguridad, con tecnología de punta y análisis criminal, con una policía capacitada y profesional. Tienen que ser comisarías eficientes, pero siempre abiertas y cerca de la gente".

En este sentido, insistió con el rol territorial de la comisaría: "Es clave, como los clubes o las iglesias. Y el comisario es quien tiene que conocer mejor que nadie las dinámicas propias de cada jurisdicción. Si yo me la paso rotando jefes y personal, esos policías nunca van a terminar de conocer lo que está pasando: y bien sabemos que no podemos gestionar lo que no conocemos", adujo.

"Si queremos una mejor policía, tiene que tener un ida y vuelta permanente con la gente y el barrio. Esa policía tiene que construir un vínculo con la comunidad a la que tiene que proteger, porque la policía es antes que nada una institución de protección social", concluyó.