Piden al municipio que evalúe los abusos de tarifa de una recolectora

Según la normativa, todos los comercios con superficies mayores a los 85 metros cuadrados deben contratar una recolección diferenciada de sus residuos. Ese servicio está controlado en un 80% del mercado por Clean City. Hace dos meses, los gastronómicos habían puesto el grito en el cielo por esta situación, denunciando que solo entre agosto y septiembre hubo un tremendo salto de 115%. Pero ahora se sumaron también otros sectores, como el hotelero, los heladeros y los industriales panaderos.

Por ejemplo: un hotel de la ciudad mostró que pagaba 11 mil pesos en junio de 2021, y la última factura que le llegó es por 66 mil pesos. Un restaurante de Puerto Norte pagaba 15 mil pesos, y hoy tiene que abonar 70 mil. Un pequeño local gastronómico del macrocentro que pagaba 8.500 pesos en 2021, hoy abona 22 mil, y otro que pagaba 5 mil, hoy eroga 14 mil pesos.

“No vemos ningún indicador que justifique el nivel de aumentos expresado por la empresa, y es por ello que estamos solicitando al municipio que la investigue por posibles abusos a partir de una posición dominante en el mercado, que podría estar violando las leyes antimonopolio y de abastecimiento y que, sin dudas, pondrían en jaque el sistema de recolección de residuos de la ciudad”, sostuvo el concejal macrista Carlos Cardozo. En ese sentido, pide al municipio que evalúe si no corresponde ir al fuero Civil y Comercial a presentar la denuncia correspondiente.

En tanto, los comerciantes advierten que no podrán afrontar las facturas emitidas por la firma señalada, y eso podría traducirse en el ingreso de más basura sobre los contenedores domiciliarios. “Imaginen en lo que se puede convertir la ciudad con los problemas que ya tenemos sobre recolección y tratamiento de residuos. Con el agravante que como el camión pasa dos o tres veces por semana, los locales también deben operar como depósito de basura por 48 o 72 horas”, apuntó Cardozo.

Justamente, otra de las denuncias es que Clean City, con los contratos vigentes, decidió unilateralmente dejar de pasar a levantar la basura los feriados, y solo trabaja de lunes a sábado. En ese sentido, apuntó al caso de un hotel que durante el último fin de semana largo trabajó entre el 85% y 90% de ocupación: “De jueves a domingo sólo pasaron el sábado, porque no pasan ni domingo ni feriados. Con las temperaturas de verano los residuos se van descomponiendo, es un peligro para la salud pública”, indicó.

La comisión de Servicios Públicos comenzó a debatir el tema este lunes. La reunión quedó abierta hasta el jueves, pero la idea es avanzar con estas iniciativas. “Seguimos insistiendo en que en el próximo pliego, el tema lo tomen las empresas concesionarias, Sumar y las dos privadas (Limpar y Lime). Pero como el pliego se demora, y es probable que lo llame el próximo intendente, tenemos que hacer algunas cosas para que el servicio de grandes generadores funcione mejor y no sea tan oneroso para los emprendedores”, resumió.

Precios máximos

En paralelo, Ciudad Futura empuja un expediente que modifica la ordenanza de grandes generadores, fundamentalmente para establecer un rango máximo de precios del servicio y una metodología de actualización de tarifa. La actual normativa no impuso límites de precios máximos, ya que suponía que iba a ser un mercado de competencia, que finalmente no es tal. Hay cinco empresas, pero Clean City controla del 80% del mercado y hay un supuesto pacto de no agresión con las otras cuatro que manejan el 20% restante, por lo que los comerciantes no tienen elección.

En ese sentido, el texto pide al Ejecutivo por el plazo de 180 días y hasta tanto se adecuen a la presente normativa, gestione ante las empresas habilitadas para la prestación del servicio de recolección diferenciada de residuos una fijación tarifaria en relación a la unidad de cotización que actualmente utilizan para la facturación del servicio, frecuencia de retiro, y volumen.

“Nos parece que está absolutamente cristalizada la situación de abuso de posición dominante de esta empresa. No necesitamos más información, porque tenemos toda la facturación de los comerciantes, los aumentos de 300% anual, y las condiciones en las que presta el servicio Clean City”, manifestó el edil Pedro Salinas.

Hace un mes, el Concejo aprobó un pedido para que el municipio convocara a una mesa de conciliación a los representantes legales, las empresas prestatarias del servicio y a los titulares de asociaciones de comercios, establecimientos de servicios e industrias para que se arbitre alguna solución inmediata. Pero esa mesa nunca se convocó ni se pudo conformar. Por lo que el bloque siguió trabajando en una cuestión de fondo con los comerciantes, que están cada vez más desesperados porque cada mes les llegan tarifas más disparatadas que no pueden pagar.