Los rosarinos cuestionan la higiene de los baños de los bares

En caso de incumplimiento, se hace un acta de infracción y la elevan al Tribunal de Faltas, que luego dispone si corresponde la multa y el monto de la misma. Por ejemplo, los comercios de índole publico-privada, como son shoppings, bares y restaurantes, están obligados siempre a tener agua corriente en sus baños. Si existiera un inconveniente y ese problema en la distribución del agua no pudiera subsanarse en un prudente tiempo (dentro de la misma jornada) es motivo de clausura preventiva y desalojo del lugar.

También hay cuestiones técnicas que tienen que ver con la luz de emergencia, el timbre, los barrales y otras condiciones especiales en los baños adaptados para discapacitados. Después, según el rubro, cuando hay una ordenanza o un decreto específico, se profundiza un poco más sobre el tema.

Lo que dicen las redes

Por eso, se consultó a los rosarinos. ¿En promedio, están en buenas condiciones? ¿Colaboran los usuarios, o son parte del problema? ¿Se controla que estén limpios? La mayoría de las opiniones de quienes respondieron la encuesta fueron críticas, ya que "un asco" y "un desastre" fueron palabras repetidas. "Trato, hasta in extremis, de no utilizar esos baños en esos lugares, por las calamitosas experiencias", confesó @pjnunez54 en Instagram. "¿Qué, los limpian?", se preguntó con ironía @leo_ranieri.

Pero varios fueron autocríticos y apuntaron también a la actitud de los clientes: "La gente no cuida", dijo @ferjuli2021 en Instagram. "Podrían estar mucho mejor. Pero no sé si es culpa de comensales o de los locales", secundó @florq. "El problema son los usuarios", coincidió @41.silvia. "Tirar la cadena, el papel en el cesto y hacer pis dentro del inodoro debería ser lo normal, pero parece que es mucho pedir", lamentó @sammy_jsp.

Otros contestaron ese argumento: "Son un desastre. Los limpian una vez y todo el día permanece sucio. Si le echan la culpa a la gente, peor, porque entonces saben que está sucio. Por favor, háganse cargo", lanzó @lilibragado. La usuaria @maridemonios sumó en Twitter: "En general sucios, faltan insumos, y son incómodos. No es culpa de la gente, sino de la falta de mantenimiento constante".

"Si el cliente encuentra el baño limpio, lo cuida más. Para mi falta frecuencia en la limpieza de los baños por parte de los comercios. La mayoría solo los limpia una vez al día, y con la cantidad de gente que los usa es imposible que estén limpios", insistió @demarchirosana. "La gente es muy sucia en los baños públicos, en la casa no hace lo mismo. Y muchos sitios no brindan las condiciones suficientes, no hay jabón en las bachas, ni para secarse las manos, y el olor ni hablar", afirmó @NestorBalaguer

Algunos hicieron excepciones: "Hay lugares que están joya, los otros baños sin palabras", dijo @nobmigue85. Otros dieron nombres puntuales de establecimientos que sí cumplen con la cuota de higiene, y apuntaron contra los que consideran los peores.

Otros señalaron a las estaciones de servicio: "A la cabeza del ranking de sucios. Terrible cómo están sus baños. Eso si los tienen abiertos. Aunque gran parte de la culpa la tenemos los usuarios", abundó @brunojosebozzo. @andy_201601 señaló la falta de empleados de limpieza: "Las estaciones de servicio también son un desastre. Hay dos problemas, la gente que los usa y que no está el personal idóneo".

En tanto, hubo usuarios que apuntaron contra los controles: "Horrible. Ni hablar cuando ves que el que los limpia es el mismo personal que te atiende. ¿Dónde están las inspecciones?", cuestionó Valeria López en Facebook. "Todos son un asco. Hay lugares que no deberían estar habilitados", acotó @Yvi233. @martasosa9303 acompañó: "Deberían hacer más controles en el centro y multarlos por la mugre que son los baños en todos los lugares".

Por último, un usuario dio un consejo: "El aseo de los baños indica cómo está la cocina".