La fiebre de los locales de hamburguesas llegó a Rosario

Primer punto a aclarar: son hamburguesas con un enfoque de autor . Durante décadas existió por un lado el fast food de McDonald's y Burger King, o los carritos o locales a la calle que vendían el medallón Paladini en el pan clásico cortado al medio, con mayonesa, lechuga y tomate, y la posibilidad de hacerlo especial o completo con jamón, queso y huevo. Esto se ubica en el medio. Hasta 2015, esa movida que ya existía en otras partes del mundo (y claro está, en Buenos Aires), no arribó a Rosario .

Un repaso de La Capital arroja al menos 30 propuestas de este tipo en la ciudad. Fric Burger, Ronnie, John's Burgers, Marvel, Rosario Burger, Rato, Rosés, Burgies, The Bistec House, Brooklyn, Valquiria, Orik, Santa Panceta, Posta Almafuerte, Anker, Take The Burger, Olaf, Gorila, Caratzo's, Moss, Chester's, Don Barredora, MG Burgers, Sabores de Barrio, Burgerhaus, Morfi Burger, Weiss, Mítico, Manush, Corner Pichincha, Hangry, Dean & Dennys, Bar de Chelas, y las últimas dos aperturas de Sliders y El Desembarco son algunos de los locales que se especializan en el producto.