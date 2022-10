Giuseppe Tornatore rinde tributo a Ennio Morricone con un documental

En medio de entrevistas, testimonios e imágenes de archivo, la película también revela algunas facetas ocultas del compositor, como su pasión por el ajedrez, y brinda precisiones sobre el proceso creativo de famosas obras, como la recordada banda sonora de “El bueno, el malo y el feo” (1966).

“Quería hacer «Ennio» para contar la historia de Morricone al público de todo el mundo que ama su música. Mi intención no era solo que me contara la historia de su vida y hablara sobre su relación mágica con la música, sino también buscar en archivos de todo el mundo entrevistas y otras imágenes relativas a las innumerables colaboraciones pasadas entre Morricone y los cineastas más importantes de su carrera”, explicó Tornatore, según consignó el sitio Variety.

Y añadió: “Estructuré «Ennio» como una novela audiovisual que se basó en fragmentos de películas para las que compuso la música, imágenes y conciertos, para introducir al espectador en la formidable trayectoria existencial y artística de uno de los músicos más queridos del siglo XX”.

“Trabajé durante treinta años con Ennio Morricone”, contó Tornatore. “He hecho casi todas mis películas con él, por no hablar de los documentales, comerciales y proyectos que hemos intentado montar sin éxito. Durante todo este tiempo nuestra amistad se ha fortalecido cada vez más. Entonces, película tras película, a medida que profundizaba mi conocimiento como hombre y como artista, siempre me pregunté qué tipo de documental podría hacer sobre él hasta que el sueño se hizo realidad”, aseguró.

Morricone y Tornatore escribieron una de las páginas de la historia del cine con “Cinema Paradiso”, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en 1988, Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes y Globo de Oro a mejor película. Aunque Morricone no ganó el Oscar por ese film, sí obtuvo el Bafta y el David de Donatello por mejor banda sonora.

El compositor recibió su primer Oscar honorífico en 2007 por su contribución al cine y la segunda estatuilla, junto con el Bafta, llegó en 2015 por la banda sonora de “Los ocho más odiados”, el western de Quentin Tarantino con Samuel Jackson, Kurt Russell y Tim Roth. Antes había sido nominado por recordados trabajos como “Malena” (Tornatore), “Bugsy” (Barry Levinson), “Los Intocables” (Brian De Palma), “La Misión” (Roland Joffé) y “Days of Heaven” (Terrence Malick). Aunque los Oscar le resultaron esquivos por esos films, su trabajo fue reconocido nuevamente en los Bafta en la mayoría de los casos.

Morricone murió cuando Tornatore estaba editando el documental en julio de 2020. “No cambió el contenido de la película, pero cambió mi visión. La edición de las escenas hizo que pareciera que todavía estaba allí, que en realidad no se había ido. Inclusive, algunos de los entrevistados tampoco ya no estaban con nosotros, incluido su gran amigo Sergio Leone”, recordó el realizador y añadió que parte del trabajo incluyó la búsqueda de material de archivo y entrevistas a otros cineastas fallecidos que hubiesen hablado sobre su trabajo con Morricone.

Uno de los célebres entrevistados para el documental fue Quentin Tarantino que estaba filmando su última película, pero se hizo un momento en el set para participar del film. Otros entrevistados fueron Dario Argento y Barry Levinson, pero Tornatore dijo que no sólo le interesaban los grandes nombres. “No sólo quería cineastas y músicos famosos, sino también personas menos conocidas que tuvieran una relación con él. Quería crear una perspectiva tridimensional, como hablar también con técnicos y asistentes. Fue una muestra de cariño que tanta gente quisiera hablar de él”, aseguró Tornatore.

La película no incluye al hijo de Morricone, el compositor Andrea Morricone, junto a quien compuso la música de “Cinema Paradiso”. “Quería concentrarme en su trabajo. Decidí intencionalmente no hablar con Andrea porque no quería indagar en la vida privada de su padre. Además, no pude obtener los derechos del material que me hubiera gustado incluir”, confesó.

Tornatore dijo que descubrió la música de Morricone cuando era niño: “Tenía tal vez 8 ó 10 años, quería ver un western y vi «Por un puñado de dólares». Me quedó particularmente el recuerdo de la música de la película. Unos días después, estaba en una playa, era la época de las máquinas de discos. En un momento comenzó a sonar la banda sonora de «Por un puñado de dólares» y me impresionó mucho que la música de cine pudiera vivir sin una película. Desde entonces me ha interesado Morricone”, explicó.

“Ennio era un artista complejo”, añadió el cineasta. “De alguna manera, generalmente estaba inquieto y esto solo se resolvió al final de su vida. Es uno de los elementos que explica por qué su música es tan rica. No hubo ningún momento en el que se sintiera tranquilo. Hubo este conflicto de crear la música y también tratar de hacerla comprensible para la gente. Finalmente entendió que la música de cine es contemporánea”.