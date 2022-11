"El fulgor, destello de algún querer", en el Parque España

En el transcurso de ese encuentro, asegura Sofía Dibidino, directora de la propuesta, “los deseos, los sueños y la ficción se entretejen, se funden y confunden en los vínculos de estos tres personajes que transitan por los tragicómicos caminos del amor, en la búsqueda de la felicidad”.

Claudio Danterre, Estefanía Salvucci y María Eugenia Ledesma integran el elenco de la pieza que Bertol creó inspirado en la obra “Las tres hermanas”, de Antón Chéjov. “Esta obra comenzó cuando en plena pandemia, en el momento más difícil del aislamiento y habiendo pasado un mes así, yo no había pasado por el estudio donde ensaya Rosario Imagina y me preocupaba mucho. La verdad que estaba amargado, preocupado, así que crucé la ciudad y entré al estudio. Me senté en el sillón e inusitadamente me quedé dormido. Y ahí digo que a esta obra yo no la elegí, sino que fue una obra que me eligió a mí. Al despertarme me di cuenta que había soñado con «Las tres hermanas», de Chéjov, quienes se preguntan en la obra qué es la felicidad y yo en medio de la pandemia, amargado y triste, me estaba dando cuenta que estaba encontrando una obra que hablaba de la felicidad”, compartió el dramaturgo. Y sumó: “Lo que pasó después fue pensar e imaginar lo que pasaba con este director que se despertaba y que descubre que las líneas que separan a los vivos y a los muertos, y al sueño y a la vigilia, en términos simbólicos, por supuesto, son muy difusos”.

“El fulgor” es la segunda obra del ciclo Sobre Angeles, Demonios y Fantasmas que se completa con “Aquella vez”, dirigida por Viviana Trasierra, y “La intemperie”, dirigida por Natalia Trejo.