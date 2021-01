El fuego desatado en El Bolsón se extendió hasta El Maitén, en la provincia de Chubut

En tanto, habitantes de El Maitén (donde viven alrededor de 5.000 personas), Lago Puelo, Las Golondrinas y Cholila trabajaron “en la construcción de fajas cortafuego para controlar focos secundarios que se desprenden del frente de avance, mientras se evalúa el comportamiento del fuego en las partes altas de la montaña para ajustar la estrategia de control”, informaron las fuentes.

Durante el miércoles, una lluvia desatada favoreció las tareas que desarrollan los equipos operativos.

A lo largo de la jornada se reafirmó en El Bolsón la versión de que el inicio del incendio se debió a que un grupo de personas del barrio El Mirador, ubicado en el paraje Los Repollos, dejó encendidas unas brasas después de comer un asado el domingo pasado. Estas dieron comienzo al mayor incendio forestal en la historia de esa zona cordillerana de la Patagonia.

Existe ya una investigación en curso, en la que ya interviene la Justicia de Río Negro mientras las autoridades locales y provinciales citan “un hecho accidental no exento de responsabilidad por delito ambiental”.

La gobernadora Arabela Carreras luego de sobrevolar el lugar declaró: “Desde el aire se ve muy claramente el lugar donde se inicia el fuego, que es precisamente una vivienda particular de esa zona. La situación se está investigando en este momento y recién nos hemos comunicado con el procurador de la provincia, que con la Policía de Río Negro tienen una hipótesis muy avanzada”.

Aníbal Poblete, presidente del barrio El Mirador, declaró al diario Río Negro que “este siniestro se inició por el descuido de unos vecinos que hicieron fuego el domingo a la tarde y cuando vinieron los bomberos voluntarios no tenían agua para apagarlo. Si hubieran tenido el camión con agua se hubiera controlado. El fuego se fue hacia la ladera y ahí se escapó. Vivimos entre montañas y tenés laderas de cerros de ambos lados donde el viento te juega en contra”, explicó.

Ningún funcionario del municipio de El Bolsón o de la provincia salió a desmentirlo pese a lo atronadoras que resultaron sus palabras. Es decir, El Bolsón (distante al 10 kilómetros de El Mirador), con más de 40 mil habitantes oriundos de los más diversos puntos de la Argentina, y uno de los polos turísticos de la Argentina, no dispuso en forma urgente de camiones con agua para hacer frente a las llamas.

En El Mirador viven alrededor de 70 familias dispersas en distintos sectores del campo. Pero hay más viviendas repartidas en sectores aledaños a la ruta 40 y 6 en Cuesta Ternero y hacia Chubut, en El Maitén. El fuego también amenazó con cruzar el emblemático cerro Piltriquitrón donde vive más gente.

Esos barrios se encuentran lejos de cualquier casco urbano y no tienen servicios que podrían ser comunes en la ciudad. Las tomas de agua no existen y el agua potable se consigue en las vertientes naturales o mediante pozos. Los pobladores no ignoran que algunas de las numerosas fogatas que se encienden terminará por expulsar una chispa, como efectivamente ocurrió.

En sintonía con los cuestionamientos de Poblete a la falta de equipamiento y de respuesta municipal a la emergencia, este miércoles los vecinos de El Mirador se animaron a dar la cara: “Recién ayer vino el municipio porque fuimos a pedir ayuda. Hoy, por suerte, está gris y bajó la temperatura. Estamos rogando que llueva”, declararon a periodistas del diario Río Negro.

Yanina Díaz señaló que “el fuego sigue amenazando el barrio y tenemos que hacer patrullas porque las raíces siguen encendidas como si fueran brasas”. Agregó que “vecinos de El Bolsón nos traen agua y con eso llenamos nuestras pelopinchos y llevábamos a las camionetas. Con eso, apagamos el fuego”.

Lluvia

Una lluvia desatada ayer provocó algo de alivio. “En el pueblo está lloviendo, una lluvia leve, lluvias débiles, esto no está teniendo impacto todavía en la zona del incendio, aunque lógicamente la humedad y el descenso de temperatura favorecen las tareas de control”, declaró a Télam el coordinador de Defensa Civil de la ciudad patagónica de El Bolsón, Leandro Romairone.

“Se está pudiendo contener el avance del fuego en algunos sectores y protegiendo sobre todo los lugares más críticos”, detalló el funcionario.

Romairone señaló que “se está trabajando a pleno con todos los brigadistas y maquinaria pesada, los medios aéreos, pero se continúa hasta última hora”.

“Al final del día se va a evaluar lo actuado, lo avanzado y las novedades y se planifica el día de mañana”, concluyó el coordinador de Defensa Civil.

“Las lloviznas que se presentaron este mediodía enfriaron el ambiente lo que ayuda a la situación”, comentó el jefe del Área Técnica del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif), Nicolás De Agostini.