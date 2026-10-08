La CGT retomó su plan de lucha con una marcha en defensa de la industria

La central obrera encabezó una movilización para reclamar contra el cierre generalizado de fábricas. Advirtió sobre los riesgos para la paz social. Gremios se manifestarán el 15 de octubre en Rosario

El secretario general de la CGT de Rosario estuvo presente en la movilización que llegó hasta la Secretaría de Industria.

La Confederación General del Trabajo (CGT) retomó su plan de lucha con una movilización en defensa de la industria nacional. Los líderes de la central obrera leyeron un documento en el que advirtieron por “un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia” y cuestionaron al oficialismo porque, “en su fanatismo ideológico, todos los días confirma su insensibilidad, su falta de empatía y la clausura de toda posibilidad de diálogo institucional”.

La marcha, de la que participaron numerosas organizaciones sindicales, sociales y empresarias, se desplazó desde el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) hasta el edificio de la Secretaría de Industria de la Nación. La consigna convocante fue: “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”.

Los triunviros Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello encabezaron el cierre del acto, en el que estuvo presente el expresidente Eduardo Duhalde, y difundieron un duro documento contra el gobierno nacional al que acusaron de actuar bajo el “monitoreo” del Fondo Monetario Internacional (FMI) y “en función de intereses que no son los nuestros”.

“Están destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión”, sostiene el documento de la CGT.

Entre las críticas al actual modelo, la central obrera marcó que, a contramano del discurso oficial, la caída industrial y del empelo conviven con alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios.

La central subrayó la crítica situación que atraviesa la industria pyme con el impacto que ello tiene sobre la destrucción del empleo. “No estamos proponiendo una economía cerrada, sino la necesidad de configurar una apertura comercial inteligente, en función de nuestros recursos y de nuestras posibilidades”, señaló la CGT para sentenciar que “ningún país se desarrolla sin industria”.

La central obrera también cuestionó la idea de la “economía a dos velocidades”, que valora el crecimiento exportador del sector energético, minero y del agronegocio frente a la caída de la producción local de manufacturas.

El documento señala que lo que existe en la Argentina de Milei y Caputo son dos economías: “Una, para muy pocos, concentrada en sectores que capturan la mayor parte de la renta. Y la otra, la de la microeconomía popular, que transitamos cotidianamente las grandes mayorías, donde ‘la plata no alcanza’ y la situación de las y los trabajadores —ocupados, subocupados, precarizados y desocupados— es cada vez peor”.

Paz y convivencia

La CGT criticó el “fanatismo ideológico” de la gestión oficial y llamó a “construir alternativas consistentes, políticamente confiables y participativas” para no convalidar “un país para unos pocos”. Advirtió que el “deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia”.

Miguel Vivas, secretario general de la CGT Rosario, participó de la marcha. Puso el foco en la situación del Gran Rosario, cuya tasa de desocupación se elevó al 11,5% en el segundo trimestre.

“El Gran Rosario es una región que creció alrededor de sus fábricas y hoy vemos cómo se pierden miles de puestos de trabajo, las políticas económicas de Milei están golpeando de lleno a nuestra industria, no podemos permitir que se sigan cerrando empresas mientras se reemplaza la producción argentina por productos importados”, expresó Vivas.

La movilización volvió a poner en el centro del debate la necesidad de una política industrial que defienda la producción argentina, fortalezca las economías regionales y garantice empleo de calidad. Un reclamo que adquiere especial importancia en el cordón industrial del Gran Rosario, donde miles de familias dependen directamente de la continuidad de sus fábricas.

Reclamo empresario

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), que fue parte de la protesta, advirtió que el modelo “no se banca más” y ldenunció destrucción deliberada de la industria nacional, la pérdida de más de 30.000 pymes desde noviembre de 2023, a razón de más de 30 por día, y la consiguiente destrucción de miles de puestos de trabajo formales.

La movilización fue decidida hace una semana durante la reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que deliberó en la sede de la Uocra, donde no se habló de avanzar en el quinto paro general contra el gobierno. En el encuentro cegetista también se resolvió un “acompañamiento” a la marcha federal universitaria, que tendrá lugar el 15 de octubre, a la que irán también otros sectores sindicales, políticos y sociales.

Marcha en Rosario

En ese sentido, las organizaciones sindicales que fogonean un paro regional volvieron reunirse para definir un plan de lucha. Durante un encuentro en el Centro Cultural La Toma decidieron que movilizarán el 15 de octubre en Rosario, en coincidencia con la marcha nacional universitaria.

El espacio del que participan ATE y CTAA Rosario, junto al sindicato de aceiteros y la Catt, movilizará como bloque el 15 de octubre de 2026 bajo el lema “unidad en las calles, solidaridad en las luchas”.

“Sindicatos del sector público y privado, organizaciones sociales, estudiantiles estamos armando un bloque que pueda expresarse de manera unitaria y articulada el 15 de octubre, ese día estaremos en las calles nuevamente por el financiamiento universitario y contra el DNU 70/23 que aplastó los derechos de todas y todos los trabajadores”, dijo la Secretaria General de ATE y CTAA Rosario, Lorena Almirón. Y agregó: “Creemos que es fundamental que este gobierno respete la ley, los fallos y que de una vez se plantee la inconstitucionalidad total del decreto”.

El secretario general del Soear (aceiteros), Marco Pozzi, señaló que la marcha será “la primera de unas cuantas actividades que vamos a hacer de cara al paro regional que pretendemos que se dé antes de fin de año”.