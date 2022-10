Cuáles son las radios más escuchadas en Rosario: el último ranking de Ibope

El volumen total de consumo de radio (encendido) es alto en Rosario. De lunes a domingo el mayor nivel de encendido (consumo de radio) ocurre entre 9 y las 17, mientras que el pico máximo de audiencia se da entre las 10 y las 11. Desde ya, la polarización más fuerte se vive en las AM, donde entre Radio 2 y LT 8 suman más del 95% del encendido.

La radio en Rosario es un medio con mucho alcance y alto consumo: llega al 68% de la población diariamente con un promedio de escucha diaria de casi 5 horas y media, no necesariamente continuas. Si bien continúa prevaleciendo la escucha tradicional en el hogar y en el aparato común de radio, en promedio los rosarinos escuchan radio en aproximadamente 2 lugares y 2 dispositivos.

El ranking de las radios AM, de lunes a domingo, jornada completa de 24 horas, tiene un encendido de 62,64% para Radio 2 y un 32,48 % para LT 8.

Por su parte, hay una alta recepción en la sumatoria de las radios Del Siglo: 57.878; LT 8: 37.010; La Red: 29.739 y LT 8 por FM 92.9: 18.516. Todas, siempre en el horario de lunes a domingo, completan 143.143 oyentes.

FM Vida (97.9) es la radio más escuchada de la ciudad con casi el 40 % de share de todo el encendido, sumado AM y FM. Por el lado de las AM, Radio 2 lidera el segmento con el 62% del share, seguida por LT8 AM 830 que alcanza el 32% del total de encendidos en la ciudad en ese sector de medios.

Así lo confirma en el ranking general, que mide niveles de audiencia de lunes a domingo las 24 horas, elaborado por Ibope, correspondiente al período agosto-septiembre 2022. Sumando AM y FM le siguen Radio Boing (FM 97.3), Frecuencia Plus (FM 93.1); LT8 (AM 830), Del Siglo (FM 99.5) y La Red Rosario (FM 98.3).

Los medios de la ciudad están distribuidos entre diferentes grupos que nuclean las radios más importantes de Rosario. Teniendo en cuenta esta distribución Televisión Litoral, que tiene FM Vida, Radio 2 y Frecuencia Plus lidera con el 56.31% de la audiencia. Grupo LT8, lo secunda con el 13.22%, en la suma de sus radios LT 8 AM 830, La Red Rosario 98.3 y Del Siglo 99.5. A estas le siguen el grupo Boing con un 11.1% con sus radios Boing y Fahrenheit, y luego grupo Cristal 4.81 y Radiofónica con 3.37.

El perfil de la audiencia de radio en Rosario es masivo y equilibrado tanto por género, edad y nivel socioeconómico. Se destaca especialmente por su amplia llegada a jóvenes, adultos-jóvenes y adultos de manera similar. La radio en Rosario es un medio tradigital de gran impacto, muy presente en la vida cotidiana de los rosarinos.