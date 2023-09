Crece la demanda en los servicios públicos de odontología

En Rosario. la provincia tiene 35 servicios de odontología, siendo los más importantes los del Hospital Provincial (el más grande de Santa Fe con 12 equipos completos, 19 odontólogos y doble turno) y el Hospital de Niños Zona Norte, a los que por cercanía, conectividad y por las redes de derivación, le suman el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria (12 profesionales y alta complejidad). Los otros son centros de Atención Primaria de la Salud, entre los que se cuentan el Hospital Geriátrico.

Todos estos lugares trabajan a planilla completa, y dan turnos desde 15 días a un mes. "Hemos reparado, refuncionalizado y modernizado 26 servicios en la zona de Rosario, entre los que se cuentan Las Flores, La Cerámica, Guadalupe, Villa Manuelita, Mosconi (VGG) y la mitad del equipamiento del Provincial y el de Baigorria. Se ha invertido mucho en mejorar las condiciones en las cuales trabajan los profesionales", explicó Rodríguez Zía.

Las prestaciones que se ofrecen parten, en niños, desde odontopediatría básica y educación para salud, hasta tratamientos para paladares fisurados, con cirugía temprana, instalación de ortodoncia y ortopedia. En adultos el espectro es completo: endodoncia (tratamiento de conducto, cuentan con equipamiento rotatorio que reduce el tiempo de operación a la mitad), cirugía maxilofacial, prótesis dentales (unas 60 por mes en la ciudad), arreglos dentales y servicios generales de menor complejidad, extracciones y tratamiento periodontal (de encías). No hacen coronas de porcelana ni rehabilitaciones con implante.

El tratamiento y la medicación son totalmente gratuitos, incluso las prótesis también lo son para las personas que no tienen obra social, aunque hay lista de espera. "No tenemos cifras, pero es lógico que haya más demanda de personas que tienen obra social o prepaga porque no pueden pagar los coseguros de la atención privada. Hay otros que se atienden en el público por cercanía, o por la calidad de la atención", detalló el funcionario. El hospital después hace su recupero a través de los sistemas administrativos, pero al paciente no se le cobra nada.

La odontológica es una de las atenciones más caras y las más demandadas de todas las especialidades médicas: "Además, las dolencias bucales provocan ausentismo laboral y escolar que implica muchísimo gasto al Estado y a los privados, en Argentina y en todo el mundo. Por eso, hemos incrementado la promoción de la salud, saliendo a hacer nuevamente trabajos con las comunidades escolares en la generación de hábitos y asistencia en salud. Eso evita cargar el sistema con atenciones", apuntó el director de Odontología.

Según Rodríguez Zía, si se continúa con estas políticas, habrá a largo plazo un cambio a nivel epidemiológico, pero a nivel subjetivo es inmediato: "La recepción con la que nos encontramos en el cuerpo docente y la comunidad de padres es muy buena, están esperando que la comunidad odontológica enseñe cómo cuidarse. La boca es parte del cuerpo pero la entendemos por separado a veces. Es un órgano un poco negado, porque lo tenemos relacionado a dolencias y debe estar vinculado a cuestiones más felices", cerró.