Crece la cantidad de docentes que se suman al programa Asistencia Perfecta

amsafexx.jpg

Alentador

“El incentivo representa un reconocimiento a la tarea del docente en el aula y el compromiso de todos por mejorar la calidad educativa. Con el docente en el aula, haciendo un seguimiento de los aprendizajes, el proyecto educativo empieza a recuperar su esencia”, dijo Goity al mostrar su beneplácito por los resultados obtenidos. "Nos hace seguir adelante para hacer más eficiente y justo al sistema educativo”, subrayó.

En la progresión, desde que está en vigencia el programa Asistencia Perfecta, cabe recordar que 41 mil docentes cobraron el proporcional del mes de abril. Luego en mayo, cuando se sucedieron los paros del 8 y 9 y el paro nacional de Ctera, bajaron a 20 mil maestros; para junio subió a 46 mil y en julio volvió a ascender a 52 mil, un mes marcado por las vacaciones de invierno.

En cuanto al otro componente del programa, el premio trimestral, benefició a 15.086 docentes que no faltaron a clases en los meses de abril, mayo y junio. Lo que implicó una inversión adicional de más de mil millones de pesos.

Y si en junio lo aportado por el Tesoro provincial en Asistencia Perfecta fue de unos 3 mil millones de pesos, en julio la suma mensual ascendió a más de 4 mil millones de pesos.

>>Leer más: La provincia ya puso fecha para los nuevas reuniones paritarias de docentes y estatales

El ministro de Economía, Pablo Olivares puso de relieve la otra cara de la asistencia a las aulas. "En el primer semestre hubo un ahorro de 4.100 millones en reemplazos. Estos fondos fueron destinados, entre otras cosas, a la construcción de 250 nuevas aulas”, señaló el funcionario al recordar que se proyectan otros 9 mil millones de pesos de ahorro en reemplazos para el segundo semestre.

En el marco del último acuerdo paritario con todos los sectores del Estado, los docentes percibieron, al igual que los agentes de la administración pública durante el mes de agosto el incremento salarial a los docentes del 4 ,5 por ciento (correspondiente al mes de julio). lo que representa una suma en el orden de los 9 mil millones de pesos.

De acuerdo a lo ofertado y lo aceptado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) en el trimestre julio a septiembre se abonará un 9,95 por ciento a cada empleado. La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) rechazó la oferta con un paro por 24 horas, pero se le practicó la liquidación por planilla complementaria el aumento, al igual que el resto de los agentes del Estado provincial. Amsafé no tiene votada futuras medidas de fuerza hasta el momento.

El ministro Goity aclaró que si bien las comisiones técnicas seguirán en reuniones durante estas semanas, recién a mediados de octubre se convocará a todos los gremios para reabrir la paritaria salarial. "Será para discutir lo que resta en relación al último trimestre", aclaró el funcionario a este diario.

>> Leer más: Los gremios de la salud también aceptaron la oferta salarial de la provincia y solo quedó Amsafé en disidencia

Como balance del año en relación a los paros llevados adelante a lo largo del año escolar, Goity fijó postura. "Los gremios tienen el derecho a no aceptar una oferta, lo cual es razonable, pero lo que resulta irrazonable es siempre expresar la no aceptación con paros. Esto es lo que no funciona en la lógica de la discusión y el debate y aún en el desacuerdo como parte del diálogo democrático", indicó.

Valoración

"Asistencia Perfecta es dotar de justicia a una necesidad de reconocimiento a aquellos que hacen un esfuerzo por estar frente a las aulas y que su fin no determina que alguien deba y pueda tomarse la licencia correspondiente. Pero vemos que se ha interpretado como lo que es: un premio y no un castigo al que falta. El nivel de aceptación es racional y tampoco pretende condicionar una medida de fuerza. En todo caso se descuenta el día no trabajado, como hemos descontado a este 28 por ciento de los docentes (unos 18 mil maestros) que no llenaron la declaración jurada", destacó Goity.

En otro orden, el ministerio remarcó que se ha reducido el ausentismo con un "control más razonable en el otorgamiento de las licencias en el marco de un conjunto de medidas".

Evaluación en el primario

Como ya había adelantado La Capital, el ministerio prepara una evaluación para todos los alumnos de segundo grado del nivel primario de la educación con el fin de testear la capacidad de lectoescritura y otros conceptos. Será a través de una prueba anónima, pero con los indicadores suficientes para luego hacer un seguimiento extraescolar de apoyo pedagógico a aquellos alumnos que no la hayan superado.

"La semana pasada presentamos a los operadores pedagógicos, estamos tomando contacto con los supervisores y directores y ahora lo haremos en el marco del Consejo Económico y Social", dijo Goity para adelantar que el test se producirá "a mediados de noviembre".