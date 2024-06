Concejo: se larga la "rosca" por un aumento en los taxis

El último estudio de costos a mayo refleja un atraso de aproximadamente el 133 por ciento, frente a lo cual la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar) se plantó en un pedido de suba desdoblada de un 50 por ciento, expresado con un 25 por ciento en junio y el resto en julio.

"Ya no se puede circular más a estos precios”, se sinceró el titular de Catiltar, José Iantosca. Como ejemplo de lo que se desprende del estudio de costos se establece que un viaje promedio de 30 cuadras, cuesta aproximadamente unos 5.400 pesos.

Desacuerdos sobre el aumento

Pero la familia taxista tiene sus bemoles y no siempre coinciden en el reclamo. Mientras Catiltar se muestra predispuesto a debatir las aplicaciones y una suba tarifaria, rechaza la extensión de la tarifa nocturna (tarifa 3) a toda la jornada laboral como propone otro grupo de titulares de licencias.

El referente de la Asociación de Titulares de Taxis Independiente (Atti), Mario Cesca, explico que "estamos proponiendo extender la tarifa nocturna por una serie de beneficios, incluso para no pagar costos extras a cada cambio en los odómetros (relojes digitales de los taxis) como se plantea y por otros temas incluso con el reajuste salarial con los peones, y queremos un 30 por ciento a fin de año. Pensarlo así, como es la Argentina donde se puede desatar la tercer guerra mundial puede sonar aventurado pero y si la inflación no se dispara nuevamente; creemos que se podrá llegar a fin de año y ver un retoque recién en noviembre o diciembre, para llegar a marzo del otro año. Esta es la idea", enfatizó Cesca.

Una postura que no coincide con Iantosca. “Se necesita una tarifa un poco más alta, porque nos vamos a fundir de una manera o de otra. Y en esto tenemos que trabajar en conjunto. La regulación de las aplicaciones traería los viajes compartidos. Eso abarataría el costo a los pasajeros. Y eso debería venir acompañado de un aumento del 40 o 50 por ciento. Luego se vería si se lo aplica en dos veces, pero no nos podemos bajar de ese porcentual. Tal vez un 25 y 25. No aplicar de una vez para que no duela tanto al bolsillo. Si bien la inflación bajó un poco, pero sigue siendo muy alta y no podemos resistir más con estos números”, remarcó el líder de Catiltar.

El representante de un sector de los titulares de licencias avanzó sobre consideraciones del proyecto de la Intendencia en relación a las innovaciones a bordo. “Si no existieran las aplicaciones, el taxi podría soportar un aumento porque haríamos un poco más de viajes. Pero estamos funcionando como podemos. Así las cosas, iremos al viaje compartido, aunque compitamos con el colectivo, lo que no me parece bien”, dijo Iantosca, y trató de sintetizar el procedimiento: “Un pasajero pedirá un viaje a compartir por la aplicación. Por ejemplo: un trayecto de zona sur a la Terminal de Omnibus. Los pasajeros que vayan subiendo en ese trayecto, lo harán de acuerdo a lo que vaya armando la aplicación, y cada usuario pagará el proporcional de lo que recorrió. Y los taxistas cobrarían el viaje al costo más real en lugar de hacer ese viaje cobrando un 133 por ciento menos de lo que cuesta hoy”.

En el Concejo Municipal

Cesca plantó su postura y sus reparos en ir por un 50 por ciento desdoblado. "La tarifa 3 usa la ficha que el gremio usar para calcular el aumento a peones, y el convenio colectivo dice que se establece un valor. Habría que adecuarse al convenio colectivo y no al revés con las distintas tarifas. La tarifa nocturna sería igualitaria y no perjudicaría ningún taxista. Unificar tarifa, y después si la demanda hay que mover algún porcentajes es una sola tarifa, y no con dos aumentos. Es un solo movimiento. No hay que perjudicar al usuario y no tener una erogación mayor en el taxi. Si hay que establecer un aumento porcentual hay que ver la evolución de las paritarias y insisto con un único aumento. Más que esto se nos bajan los viajes y el aumento sería contraproducente, y nos llevamos al bolsillo menos plata que antes del aumento".

Las disidencias dentro del sector tachero, hará que a partir de hoy comience la búsqueda de la palabra que recién permitirá la firma de un dictamen y luego su posterior tratamiento en el recinto: "consenso".