Dueños de taxis llevaron al Concejo su reclamo por tarifas y regulación de las apps

“Estamos pidiendo que se nos aumente en forma desdoblada un 25 por ciento ahora y otro 25 por ciento el mes siguiente, de modo de no trabajar a pérdida como en este momento”, expresó Arico.

>> Leer más: Dueños de taxis van por un nuevo aumento de tarifa y avalan viajes compartidos

“Además -agregó- sería un aumento asimétrico que no beneficiaría al trabajador de día. Beneficiaría más a quien tiene un taxi sin choferes que trabaja de día, que al que tiene un taxi con choferes y está en la calle las 24 horas. En un momento donde hace falta generar mano de obra, esto desincentiva la generación de mano de obra. Por lo tanto, estamos en contra de que se aplique la tarifa 3 durante todo el día”.

Arico reclamó también que “salga cuanto antes la regulación” del uso de las aplicaciones de trasladados para teléfonos celulares. “Lo ideal sería que haya una sola App. Pero como eso no se va a dar, por lo menos queremos que se reglamente la ordenanza que ya se votó, de modo que se sepa cuáles son las aplicaciones legales y cuáles las ilegales. Y las que no se adepten a la nueva ordenanza serán ilegales y se terminará con el argumento falso de los grises que tiene la ordenaza que argumentan los abogados de Uber.”

“Si Uber no se adapta a la ordenanza será ilegal, y pedimos que se castigue con multas importantes, primero, a las empresas. En segundo orden de jerarquía, al titular del vehículo que está trabajado para Uber, porque no solo transgrede una ordenanza sino porque incumple con una normativa de la ley de contrato de trabajo, teniendo un empleado en negro. Y en tercer orden, sancionar al chofer para combatir en serio al transporte ilegal. Hay gente que dice que hay que competir con Uber. No se trata de competir, sino de combatir la ilegalidad”.