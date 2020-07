Bella Vista: el sueño de agrandar el semillero de Newell's

Newell’s quiere agrandarse. Y en medio de la pandemia, el recorte de ingresos y la situación económica que puso en jaque a todos las instituciones, el club del Parque busca que el sacudón general no lo afecte o no recorte sus proyectos. Es un año eleccionario, se sabe, y eso siempre moviliza a las conducciones de turno que aspiran a mantenerse en el poder, pero lo cierto es que pese al panorama incierto la dirigencia leprosa no deja de lado las intenciones de avanzar, tanto desde el punto de vista de lo que más le interesa que es el fútbol, como el de mejorar y agrandar las instalaciones en donde se practica. En ese sentido, el vicepresidente Cristian D’Amico, que muy probablemente sea el candidato a presidente por el oficialismo en las elecciones que deberían llevarse adelante en diciembre, hizo dos anuncios. Uno, que puede leerse en modo de campaña, es la remodelación del estadio en un próximo período y el otro sería para ahora: la adquisición de un terreno contiguo a Bella Vista que permitiría la ampliación del Complejo Jorge Griffa, tanto para inferiores como para primera, además de transformarlo en sede social, de manera que el asociado pueda aprovecharlo para esparcimiento. Un sueño que quieren materializar en hechos.

El antes denominado polideportivo o complejo de Bella Vista, ahora bautizado Centro de Entrenamiento Jorge Griffa fue visiblemente mejorado en esta gestión. No por nada el coordinador de inferiores leproso, el experimentado Enrique Ezequiel Borrelli, le dijo en una nota en mayo a Ovación, cuando se le quería renovar el contrato hasta 2022, que "es uno de los mejores complejos futbolísticos del país. Conozco todos los complejos que tienen los clubes del fútbol argentino y puedo asegurar que Bella Vista está entre los mejores. Lo que tenemos es ideal”, dijo entonces.

Por supuesto, en esa rejerarquización del predio tuvo mucho que ver Marcelo Bielsa, que donó la construcción del hotel para el plantel profesional que hoy es el principal faro del predio. Pero además se mejoraron las canchas que sólo utiliza la primera como así también las de inferiores. Es decir, en este período dirigencial que empezó en 2016 se hizo mucho en Bella Vista, ahora al club le surgió una chance y está decidido a agrandar su patrimonio.

En ese sentido, D’Amico remarcó en el programa radial Estadio 3, de LT3, que “el predio de Bella Vista está entre los tres mejores del país gracias al hotel que donó Marcelo Bielsa y a todo lo que fuimos haciendo”. Y tras cartón agregó que "estamos tratando de cerrar una operación que sería adquirir once hectáreas pegadas a Bella Vista. Soy optimista. Los socios se lo merecen”.

"El predio de Bella Vista está entre los tres mejores del país gracias al hotel que donó Marcelo Bielsa" En el 2017 el club recuperó dos hectáreas de un litigio que tenía con la Municipalidad de Rosario, por la instalación de la Granja de la Infancia, y se quedó con dos terrenos laterales donde había un depósito de chatarra. Estos nuevos espacios que está decidido a comprar el club estarían enfrente del hotel, es decir sobre los límites sur del predio, y para tener una idea de su dimensión representan prácticamente la misma cantidad de metros cuadrados que tiene en la actualidad, es decir, unas once manzanas.

“Lo más importante es que el club llegue a las elecciones como está ahora: haciendo obras, creciendo”, dijo a su vez D’Amico. En esa dirección no sólo valoró la incorporación de Ignacio Scocco como “la más importante del fútbol argentino”, sino que se enfocó en el estadio Marcelo Bielsa, pero a futuro: “Estoy convencido que si sigue este proyecto dentro de dos años Newell’s va a tener un estadio distinto”. Pero ese ítem va a esperar, porque al club le surgió esta oportunidad de Bella Vista y quiere aprovecharla.

“No depende solamente de Newell’s, estamos en un proceso de negociación. Esperemos se haga realidad. Sería un puntapié fundamental en este plan para aumentar el patrimonio al club y el servicio al socio”, expresó. Y agregó: “No queremos generar falsas expectativas porque hoy en día no es fácil concretar una operación así. Hace mucho venimos trabajando en el proyecto de expansión del club, de agrandar la infraestructura y mejorarlo. Invertimos mucho dinero y en los próximos cuatro años podremos pegar el salto de calidad en nuestro estadio”. Pero lo dicho, lo primero está enfocado en los terrenos de Bella Vista.

"Estamos en el camino correcto tratando de incrementar el patrimonio y creo se nos puede dar. Tal vez la semana próxima haya novedades"“Hace largo tiempo estamos atrás de eso. Están pegados al predio de Bella Vista y se está trabajando en el proyecto. Soy optimista. Estamos en el camino correcto tratando de incrementar el patrimonio y creo se nos puede dar. Tal vez la semana próxima haya novedades al respecto”, apuntó.

Para eso no esperarán una venta sino que están trabajando en una propuesta financiera que el club pueda llevar adelante. Y el proyecto no sólo será para mejorar las prestaciones en inferiores o primera, sino para crear una sede social que el asociado pueda disfrutar. Un sueño que esperan hacer realidad.