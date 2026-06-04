Se dio el encuentro: Tim Payne conoció al influencer argentino que lo convirtió en un fenómeno viral

El defensor de Nueva Zelanda se reunió en Miami con el creador de contenido que impulsó una campaña que llevó su Instagram a casi 5 millones de seguidores

El futbolista y el influencer compartieron imágenes y videos del encuentro en sus redes sociales

Después del amistoso entre Nueva Zelanda y Haití, Tim Payne y Valentín Scarsini concretaron uno de los encuentros más esperados . El defensor neocelandés conoció cara a cara al influencer argentino, conocido como "ElScarso", quien impulsó una campaña en redes sociales que llevó la cuenta de Instagram del futbolista desde unos pocos miles de seguidores a estar por alcanzar los 5 millones.

El encuentro ocurrió en Miami y quedó registrado en un video que ambos compartieron en redes . La escena mostró un saludo afectuoso, un abrazo y una conversación que combinó inglés y español.

“¡My friend!”, lo recibió Scarsini. “Valen”, respondió Payne. A partir de ese momento, ambos intercambiaron frases en los dos idiomas y compartieron anécdotas sobre el fenómeno que los unió.

Durante la charla, Payne reconoció que todavía intenta comprender la magnitud de lo ocurrido: " Uff, no sé. No sabía qué sentir. Es tan ajeno a mí. Todavía lo estoy procesando ¿Por qué a mí? ".

El futbolista explicó que tomó dimensión del fenómeno de manera gradual. Primero recibió menciones en la publicación original de Scarsini y, al día siguiente, observó cómo los números crecían de forma acelerada. "Simplemente no paró. Siguió así", relató.

Cuando Scarsini le preguntó si alguna vez imaginó alcanzar millones de seguidores, la respuesta fue contundente: "No. No imaginé nada de esto. Ni siquiera entendía el alcance de nada".

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El posteo del encuentro

Más tarde, Payne publicó un mensaje de agradecimiento en Instagram: "Encantado de conocerte y gracias por todo. La semana pasada fue una locura. Gracias por lo que haz hecho por mí, mi familia y el fútbol de Nueva Zelanda".

A pesar de la exposición internacional y del fuerte crecimiento en redes sociales, Payne remarcó que mantiene el foco en su carrera deportiva: "Nos da visibilidad, lo cual es algo positivo. Pero al mismo tiempo, para mí, no cambio. Sigo siendo la misma persona. Sólo trato de seguir haciendo lo que hago, que es jugar al fútbol y centrarme en rendir para mi país".

Como muestra de agradecimiento, el defensor le regaló una camiseta oficial de Nueva Zelanda a Scarsini y ambos posaron para una fotografía.