Universidades: un dispositivo para incidir en la agenda pública

El cierre del encuentro "Bioeconomía: la salida de la crisis con sustentabilidad" estuvo en manos de Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), quien habló de las acciones que se necesitan para pensar el mundo que se está transitando y en este "momento histórico ver qué pueden aportar nuestras instituciones".

"El mundo que viene es absolutamente distinto, aunque soy algo escéptico sobre la pospandemia, creo que se pueden reproducir las lógicas más perversas. Pero en cualquier caso será un mundo distinto y las instituciones no pueden ser las mismas. La magnitud del impacto aún no la llegamos a dimensionar, no vimos el efecto más profundo pero la humanidad se hizo preguntas que antes no se hacia y se habilitaron agendas con intereses particulares y en la agenda pública que antes eran de carácter marginal", indicó.

El máximo referente e la UNR propuso "asumir el camino con un lenguaje común, que la universidad puede ayudar a encontrar". En ese sentido, dijo: "Deberíamos asumir que en las universidades nacionales hay una plataforma de debate y un dispositivo para incidir en la agenda pública, para que estos temas puedan ser centrales en la agenda".

Bartolacci consideró que es momento de "pasar de la buenas expresiones y deseos" a poner en marcha "una agenda realmente transformadora donde las universidades tenemos mucho para hacer para adentro pero también para dar en la disputa en el escenario público".

"Sabemos que estas agendas muchas veces están ligadas a los poderes concentrados, pero tenemos expectativas de poder volver a recuperar cierto protagonismo. Es una tarea colectiva en la que los universitarios tenemos un rol que jugar", destacó.