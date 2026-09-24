Lanzaron en General Lagos un sistema gratuito de bicicletas para promover la movilidad sustentable

“Mové Lagos” es un programa destinado a facilitar viajes diarios, fortalecer la integración entre distintos sectores de la localidad y fomentar el transporte amigables con el ambiente

Con la incorporación de este sistema, General Lagos se suma a la tendencia de ciudades y localidades que promueven la micromovilidad urbana como una herramienta para mejorar la calidad de vida.

General Lagos dio un nuevo paso en materia de movilidad urbana y desarrollo sostenible con la inauguración de Mové Lagos, el sistema de bicicletas públicas y gratuitas que comenzó a funcionar en la localidad como una alternativa de transporte para vecinos y vecinas. La iniciativa fue presentada por la Comuna durante una actividad realizada el pasado 20 de septiembre y forma parte de una estrategia orientada a acompañar el crecimiento del pueblo con herramientas modernas de movilidad.

El nuevo sistema busca ampliar las posibilidades de traslado dentro de la localidad mediante un servicio público, gratuito y sustentable, favoreciendo la conexión entre distintos barrios y promoviendo hábitos de movilidad más saludables. Desde la comuna destacaron que la propuesta apunta no sólo a mejorar la circulación cotidiana, sino también a fortalecer la integración territorial y reducir el impacto ambiental asociado a los desplazamientos urbanos.

La puesta en marcha de Mové Lagos se enmarca dentro de los objetivos de la Agenda 2030 local , que impulsa políticas vinculadas con el desarrollo sostenible, el bienestar comunitario y el uso responsable de los recursos . En ese sentido, el programa se suma a otras iniciativas impulsadas en los últimos años por la administración comunal vinculadas a la sustentabilidad, la innovación y la calidad de vida de los habitantes.

En su primera etapa, el sistema cuenta con tres estaciones distribuidas en puntos estratégicos de la localidad : una en el Parque Central, otra en Plaza Santa Anita y una tercera sobre la ruta provincial 21. Los usuarios pueden retirar y devolver las bicicletas en cualquiera de estos puntos, facilitando los recorridos diarios para realizar trámites, asistir a actividades educativas, concurrir al trabajo o utilizar el servicio con fines recreativos.

Un sistema para el cuidado ambiental

Además, Mové Lagos dispone de una aplicación móvil específica que permite registrarse, localizar estaciones, desbloquear bicicletas y realizar un seguimiento de los viajes efectuados. La herramienta también brinda información sobre el impacto ambiental positivo generado por cada recorrido realizado en bicicleta.

Desde la Comuna señalaron que la iniciativa constituye una política pública que combina movilidad, inclusión y cuidado ambiental. El objetivo es generar nuevas alternativas de transporte para una localidad que continúa expandiéndose y consolidar un modelo de crecimiento sustentable, con menor dependencia de vehículos motorizados para los desplazamientos de corta distancia.

Con la incorporación de este sistema, General Lagos se suma a la tendencia de ciudades y localidades que promueven la micromovilidad urbana como una herramienta para mejorar la calidad de vida, facilitar la conectividad y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes.

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