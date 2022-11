Supermercadistas advierten que solo una cadena cuenta con Precios Justos en Rosario

“Como pasó con programas anteriores, no tenemos claridad, por eso pedimos a la Secretaría de Comercio de la Nación que nos garantice la llegada de los productos y que después no haya desabastecimiento de los mismos”, advirtió titular de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario, Sergio López, en declaraciones al programa "Todos en La Ocho".

“Estuvimos en el lanzamiento del plan pero no estuvimos en la mesa en la que se elaboró este programa. Si las empresas no nos entregan, vamos a incumplir y nuestra estructura no soportará ninguna multa, que es la amenaza bajo la que estamos a partir de la fiscalización”, advirtió.

En ese sentido, comentó que “más de la mitad de los 1.800 productos corresponde a las marcas que son propiedad de algunas cadenas, por lo que es imposible que los comercios de proximidad puedan tener esas marcas”.

Según López, esto obedece a que “se concretan reuniones con los mismos espacios de siempre y no convocan a los que representamos a más del 70 por ciento de la estructura de nuestros negocios”.

En cambio, destacó que “el plan provincial Precios Cuidados funciona perfectamente porque se reúnen con la provincia, la industria y el comercio. “Siempre quedamos a la espera de lo que ya se resolvió. Estamos en reuniones continuas para que no sea sancionado el comercio, sino la industria que no abastezca”, concluyó.