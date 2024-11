Sigue la fiesta de bonos y el riesgo país es el más bajo desde abril de 2019

El rally alcista de los activos argentinos no se detiene . Los papeles de empresas aceleraron la tendencia positiva en la bolsa estadounidense, traccionadas principalmente por el sector de telecomunicaciones. Mientras que el bono estrella Bonar 2030 llegó a superar por primera vez los u$s 70 y el riesgo país perforó los 800 puntos básicos . Se ubicó en 772 puntos, el mínimo desde abril de 2019.

En el mercado cambiario, el dólar blue operó estable a $1.140 para la venta en la city porteña. El Banco Central logró concretar otra fuerte compra de divisas al intervenir en el mercado cambiario. Compró u$s 133 millones tras acelerar su participación en la última semana, con la adquisición de u$s 150 millones diarios. Las reservas brutas internacionales aumentaron u$s 182 millones, hasta los u$s 30.205 millones. En las últimas cinco ruedas subieron más de u$s 500 millones.