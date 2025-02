Se recalienta el mercado laboral en Rosario

Tras el despido de seis trabajadores, la cartera laboral intervino y dictó la conciliación obligatoria, pero desde el gremio informaron que la empresa no acató lo dispuesto. El apoderado legal de la UOM Rosario, Pablo Cerra, presentó este viernes una denuncia ante la entidad administrativa ya que el jueves venció el plazo para pagar la primera quincena y los trabajadores no han cobrado sus salarios .

El Secretario General de la UOM, Antonio Donello, manifestó: “Es un atropello a los trabajadores, al Ministerio y a la sociedad que no se respete la ley. No sólo han despedido arbitrariamente a los trabajadores, dejándolos tirados sin pagarle lo que le corresponde, sino que ni respetan la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio. Pero lo más trágico de todo es que al momento de de ir a las audiencias, los representantes de la empresa nos dicen que no tienen instrucciones del titular porque está en el exterior de vacaciones".