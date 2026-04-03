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Semana Santa fue una salvación para las pescaderías de Rosario: "Crecieron las ventas un 30%"

Los comercios especializados en el alimento que se impone por la festividad católica celebraron la llegada de clientes. ¿Qué fue lo que más se compró?

3 de abril 2026 · 17:23hs
Algunas pescaderías de Rosario tienen opción de rotisería.

Foto: Maxi Klanjscek / LT8

Algunas pescaderías de Rosario tienen opción de rotisería.

La Semana Santa llegó para salvar a las pescaderías de Rosario que, desde el lunes, recibieron más clientes que de costumbre. Desde los comercios aseguraron que se trata de un repunte de las ventas y que se llegó a superar en un 30% a la venta por kilo respecto a la misma festividad católica en 2025.

Es la semana predilecta entre los comerciantes de pescados. Preparan sus locales, ajustan ofertas y trabajan fuera de hora para el aluvión de clientes que suelen llegar. Es cierto, algunos años son mejores que otros, pero siempre reciben a los rosarinos.

Particularmente, este año se podía ver largas filas en las pescaderías de la ciudad. “El miércoles parecía que era el último día para comprar”, retrató Catalina, titular de Las Caracolas a La Capital, pero aún quedaban al menos 72 horas para comprar el alimento, o bien, llevarse la porción ya cocinada.

Aunque el verano “fue bravo”, la semana en la pescadería SuperPez “fue bastante buena”, reconoció Gustavo, titular del comercio, ante LT8. Así el filet de merluza, la boga de río y los mariscos dominaron las ventas, aunque seguidos por el salmón rosado y la trucha “a pesar de que no es de los más barato”.

Aumento de ventas

Los clientes llegaron una semana antes. No obstante, con la Pascua a la vuelta de la esquina, sumado al cierre de la tarjeta de crédito y el cobro de haberes, esta semana encontró a los locales abarrotados con clientes de Rosario, localidades aledañas y hasta del sur de Córdoba.

Así lo sintieron los comerciantes que señalaron a la previa a Pascua de “fue mucho mejor” que en 2025, dijo Gustavo. Por su parte, Catalina reconoció que las ventas “crecieron entre un 30% y 40% en cantidad de kilos” y contó que hasta el viernes llegaron a vender dos toneladas de paella cocinada.

Mientras algunos comerciantes advierten aumentos en torno al 20% antes de la Semana Santa, otros plantean que absorbieron incrementos en la cadena comercial para no trasladarlo a los clientes. Las ofertas en los productos y la modalidad de pago se vuelve otra estrategia para llevar un pescado a la mesa.

Conocedores del tratamiento en la cocina o parrilla y también aquellos que llegaron por primera vez al mostrador, los comerciantes reconocieron distintos tipos de clientes, todos con el mismo propósito: intentar de cumplir con uno de los rituales católicos en el marco de la celebración por la resurrección de Jesucristo.

Esta Pascua fue la mejor en los últimos años para los comerciantes de pescados. Los altos costos de la carne y el contexto de la festividad, lograron una inyección de ventas en las pescaderías.

Por qué no se consume carne roja

La tradición de no consumir carne roja en Semana Santa tiene que ver con el significado que en el pasado se le daba al consumo de la carne.

La carne roja era asociada con festejos y banquetes de celebración. Teniendo en cuenta que el Viernes Santo es considerado uno de los más solemnes de la Semana Santa, ya que se recuerda la muerte de Jesús en la cruz, los fieles optan por un gesto de duelo y reflexión al evitar consumir carne roja.

Además, en la tradición católica, la carne roja también tiene un significado simbólico: se la asocia con el cuerpo de Cristo crucificado, por lo que su consumo se considera inapropiado en el día que recuerda su sacrificio.

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