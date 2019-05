Saglione advirtió que la crisis impactará en las cuentas santafesinas

El ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, reconoció que las cuentas públicas provinciales “van a tener el impacto” de la crisis que atraviesa la economía argentina, aunque destacó la decisión política del gobierno provincial de “no trasladar a los santafesinos el impacto de las medidas que tomó la Nación”.

Por otra parte, el titular de la cartera económica santafesina resaltó la salud de las finanzas de la provincia en el contexto nacional. “Santa Fe, comparada con el resto de las provincias argentinas, es por lejos, la que menos deuda tiene”, aseveró el funcionario en declaraciones al programa radial “La banda cambiaria”, que se emite por FM Meridiano.

Para Saglione la coyuntura económica del país atraviesa todos los niveles y la provincia no escapa a esa realidad. “Con la magnitud de la crisis que está atravesando la economía argentina, Santa Fe no puede estar ajena y las finanzas públicas sienten el impacto de la caída de la actividad, tanto nacional como provincial”, aseguró el ministro.

A eso le sumó la carga que representa para las arcas santafesinas decisiones nacionales en materia de recursos que impactan en el presupuesto provincial, como la quita de los subsidios al transporte público, a la tarifa social y la eliminación del fondo sojero.

“Mientras la Nación eliminó subsidios por miles de millones de pesos para sostener las tarifas sociales eléctricas en la provincia, nosotros no quisimos trasladar ese aumento que hubiese afectado a miles de usuarios con menor capacidad de compra”, dijo el ministro de Economía de Santa Fe.

Además, “aunque el gobierno nacional nos quitó de un día para otro el fondo sojero a una provincia como la nuestra que es, por lejos, la que más aporta a la constitución del mismo, decidimos no bajar el nivel de obra pública, no solo por el impacto que tiene una vez que esta terminada, sino porque en conyunturas como las actuales permite dinamizar la actividad”, agregó el funcionario.

En ese sentido citó el impacto que la actividad de la construcción tiene sobre el empleo registrado, que la provincia releva a través del informe del Instituto de Estadística y Registro de la Actividad de la Construcción (Ieric).

“Allí se puede ver que mientras en el país el nivel de empleo en el sector está cayendo a nivel nacional y en la provincia sigue creciendo”, dijo el funcionario y explicó que esto obedece “a que básicamente en Santa Fe mantenemos la obra pública”.

Aún así la provincia no estará ajena a la crisis, aunque Saglione señaló: “Si este año tenemos que soportar algún nivel de déficit resultante de no aumentar la tarifa social o cubrir parcialmente el costo de los subsidios al transporte, no nos preocupa tanto”.

“A pesar de que prevalece el superávit por sobre el déficits, nosotros nunca nos pusimos como objetivo de política pública un determinado resultado en el ejercicio”, sentenció.