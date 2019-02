Rosario marcha hoy contra los tarifazos y el ajuste

Rosario marcha hoy contra el tarifazo y los despidos. La movilización arranca, a las 18, en plaza San Martín y recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar al Monumento a la Bandera en donde se leerá un documento en el que se expresará la "imperiosa necesidad de decir basta a la política del gobierno de Mauricio Macri que pulverizó el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados", detallaron los organizadores.

Las organizaciones sociales y gremios que impulsan la movida esperan una alta participación de los ciudadanos ya que consideran que "todos juntos" es la forma para "derrotar el ajuste, los despidos y el tarifazo".

Durante una conferencia de prensa que se realizó ayer en el Centro Unión Almaceneros de Rosario para brindar detalles de la jornada de lucha de hoy, se explicó que se eligió justamente el 27 de febrero y el Monumento a la Bandera porque se trata del mismo día y el mismo lugar en que Belgrano jurara la bandera y la misma ciudad que hace 50 años vivió el Rosariazo y logró un cambio en la época.

Juan Milito, titular del Centro Unión de Almaceneros de Rosario, consideró que la marcha "va a ser una expresión del pueblo movilizado en la calle para que cambie esta política que realmente está asfixiando y llevando a una situación limite al conjunto de los argentinos".

"Hay una presión del pueblo en la calle que tiene que hacerse sentir cada vez más. Por eso hablamos del Rosariazo", dijo y señaló que la intención es "juntar al conjunto de la ciudadanía", al tiempo que destacó como "signo de madurez" que organizaciones de distintos espacios se junten "sin distinción de banderías en esta gran marcha".

"Muchas organizaciones sindicales han dejado de lado sus demandas particulares para decir nno no a los tarifazos, no a los despidos, no al hambre", remarcó.

Del encuentro también participaron, entre otros referentes sindicales, Antonio Ratner (Municipales), Sonia Alesso (Amsafé provincial), Gustavo Terés (Amsafé Rosario), Juan José Sisca (Apyme), Juan Gómez (Empleados de Comercio), Edgardo Carmona (Prensa), Claudia Indiviglia (Sindicato Norte) y Eduardo Delmonte (CCC).

Carmona destacó "la voluntad de construcción de un frente común de unidad, donde el pueblo demuestre quiénes son los dirigentes que se hacen cargo de esta problemática y de luchar contra este plan económico que genera desocupación, hambre". También planteó que la CGT nacional se debe "hacer cargo de las circunstancias y generar medidas contundentes, como un paro nacional para seguir escalando en esta resistencia a este modelo económico que deja afuera al pueblo".

Desde Plaza San Martín, la movilización recorrerá calle Córdoba hasta Paraguay, luego tomará San Luis, Buenos Aires y desembocar en el Monumento. La consigna es sumarse a la marcha con una bandera argentina.