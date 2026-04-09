La Capital | Economía | trabajadores

Trabajadores de Lácteos Verónica llevaron su reclamo a la Legislatura santafesina

Se reunieron con diputados y senadores en un nuevo intento por visibilizar la situación que atraviesan. Los trabajadores pidieron la intervención del ejecutivo provincial

9 de abril 2026 · 17:15hs
Trabajadores de la planta de Lehmann estuvieron en la Legislatura.

Trabajadores de la planta de Lehmann estuvieron en la Legislatura.

Los trabajadores de Lácteos Verónica intensifican las gestiones para lograr la reactivación de las plantas de Lehmann, Clason y Suardi, con el objetivo de recuperar sus puestos de trabajo. En ese marco, este jueves mantuvieron reuniones con diputados y senadores de Santa Fe en la Legislatura provincial, en un nuevo intento por abrir una instancia de mediación con las autoridades de la empresa.

El conflicto, que ya transita carriles administrativos y judiciales sin resultados concretos, fue abordado en la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, y también por los senadores Felipe Michlig y Alcides Calvo. Durante los encuentros se analizaron alternativas para destrabar una situación que afecta a unos 700 trabajadores, en su mayoría radicados en la provincia.

Carlos Bersano, operario de la planta de Lehmann, explicó que solicitaron la intervención del gobierno santafesino para evitar que la empresa traslade el conflicto a juzgados de Buenos Aires. “Las plantas están en Santa Fe y el impacto es mayoritariamente provincial. Eso podría complicar aún más el escenario”, advirtió. Además, anticipó que en los próximos días presentarán una demanda por salarios adeudados y falta de aportes.

La incertidumbre domina entre los trabajadores, que denuncian la ausencia de los dueños de la firma. “No sabemos qué quieren hacer: no aparecen, no venden la empresa ni liberan la situación. Nos tienen como rehenes, sin cobrar”, señaló Bersano.

lacteosVeronicaLegislatura2

Bersano también contó que se acordó un nuevo encuentro en la Legislatura la semana que viene. Se invitará a participar a trabajadores de las tres plantas de Lácteos Verónica.

El diputado Joaquín Blanco, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, contó que los trabajadores entregaron un petitorio firmado por los vecinos de Lehmann en donde solicitan la intervención del gobierno santafesino. Como la empresa tiene su Cuit y razón social con domicilio en Buenos Aires el caso se trata en la cartera nacional de trabajo y eso hace muy complejo tener datos de cómo evoluciona todo, pero los trabajadores advierten que el 90% de los trabajadores son de Santa Fe.

“Expresamos la solidaridad desde la comisión con todos los trabajadores y vamos a insistir al ministerio de la Producción y Trabajo de Santa Fe en presionar al ministerio de trabajo nacional para buscar respuestas. Claramente hay unas situación de abandono patronal, no hay un problema con la industria. ”, resaltó Blanco.

El conflicto se inició en marzo del año pasado con pagos fragmentados, pero se agravó en enero de 2026, cuando la empresa dejó de abonar los salarios en su totalidad. Actualmente, los trabajadores reclaman el pago de medio sueldo de noviembre, los haberes completos de diciembre, el aguinaldo y los meses posteriores. La crisis trasciende a la firma y golpea de lleno a la cuenca lechera santafesina. La deuda con productores tamberos asciende a unos 60 millones de dólares, con impacto directo en una cadena productiva que incluye transportistas, proveedores y economías regionales.

Reuniones en Totoras y en Rosario

En paralelo, continúan las gestiones políticas. El miércoles pasado, en Totoras, los trabajadores se reunieron con el senador por el departamento Iriondo, Hugo Rasetto. Tras el encuentro el legislador resaltó que se están articulan acciones con los ministerios de Trabajo, Desarrollo Productivo y Desarrollo Social para brindar asistencia pero advirtió que el diálogo con la empresa está completamente interrumpido: “No hay interlocución”, afirmó Rosetto en FM Nueva de Totoras. Según indicó, uno de los pocos contactos recientes estuvo vinculado a una posible venta de la firma, aunque con pretensiones económicas “dos o tres veces superiores” a su valor.

El martes, en tanto, un grupo de trabajadores participó de una reunión de la comisión de Producción del Concejo Municipal de Rosario, donde expusieron el deterioro de sus condiciones laborales en la sucursal local. Allí, el conflicto impacta sobre unos 15 trabajadores, dentro de un escenario provincial que alcanza a cerca de 700 personas.

Vaciamiento de la empresa

Por otra parte, en los últimos días, la diputada nacional Julia Strada denunció posibles maniobras de vaciamiento en la empresa. La legisladora apuntó a la estructura societaria vinculada a la familia Espiñeira, propietaria de la firma, y puso el foco en decisiones que habrían profundizado la crisis productiva y financiera de la compañía.

Uno de los puntos centrales de la denuncia involucra a Las Becerras S.A., un tambo perteneciente al mismo grupo empresario. Según expuso Strada, esa firma habría dejado de proveer materia prima a Lácteos Verónica para vender su producción a otras empresas del sector, en base a información aportada por trabajadores.

Noticias relacionadas
La CGT presentó un amparo ante la Justicia para intentar frenar la reforma laboral.

La CGT logra suspender parte de la reforma laboral y abre un nuevo frente judicial

El gobierno provincial difundió el cronograma de pago de haberes de los empleados estatales

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de marzo

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares. 

La economía planchada prende luz amarilla en Santa Fe: la plata que no llega y ni asoma

Un 42% de los comerciantes encuestados anticipa nuevas caídas en los próximos meses.

Se desploman las ventas en Rosario: cayeron 6,5% en marzo

Ver comentarios

Las más leídas

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

Lo último

Plantel confirmado de Los Pumitas para el Rugby Championship con varios rosarinos

Plantel confirmado de Los Pumitas para el Rugby Championship con varios rosarinos

Pidieron levantar el secreto bancario de Adorni y citaron a declarar a otros cinco testigos

Pidieron levantar el secreto bancario de Adorni y citaron a declarar a otros cinco testigos

José Mayans reclama juicio político contra Milei: No entiende un carajo y está pirado

José Mayans reclama juicio político contra Milei: "No entiende un carajo y está pirado"

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

A Gabriel Osvaldo Saucedo lo mataron a balazos luego de una pelea entre mujeres por la cual apuntan a una banda vinculada a la venta de drogas
El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Por Martín Stoianovich
Central recuperó a su jugador estrella y tiene equipo confirmado para el debut en la Libertadores

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central recuperó a su jugador estrella y tiene equipo confirmado para el debut en la Libertadores

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos
La Región

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado
Policiales

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias
La Ciudad

Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela
La Región

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord

La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord

Ovación
Central recuperó a su jugador estrella y tiene equipo confirmado para el debut en la Libertadores

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central recuperó a su jugador estrella y tiene equipo confirmado para el debut en la Libertadores

Central recuperó a su jugador estrella y tiene equipo confirmado para el debut en la Libertadores

Central recuperó a su jugador estrella y tiene equipo confirmado para el debut en la Libertadores

Jugó en Newells, es el máximo goleador histórico de su país y a los 41 años tiene nuevo equipo

Jugó en Newell's, es el máximo goleador histórico de su país y a los 41 años tiene nuevo equipo

El video viral del ex-Newells que se siente el Peaky Blinders de la Lepra mendocina

El video viral del ex-Newell's que se siente el Peaky Blinders de la Lepra mendocina

Policiales
Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado
Policiales

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Cae presunto narco: era preparador físico en un club de Villa Mugueta

Cae presunto narco: era preparador físico en un club de Villa Mugueta

La Ciudad
Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias
La Ciudad

Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede del 2° Encuentro de Abogados de Empresa

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede del 2° Encuentro de Abogados de Empresa

Javkin: Mientras algunos dicen que tenemos que poner $0 en salud, nosotros seguimos ampliando la red

Javkin: "Mientras algunos dicen que tenemos que poner $0 en salud, nosotros seguimos ampliando la red"

Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un batacazo

Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un "batacazo"

Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura
La Ciudad

Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura

Trapitos: la Iglesia se metió de lleno en la polémica y rechaza su prohibición

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Trapitos: la Iglesia se metió de lleno en la polémica y rechaza su prohibición

La suba de la nafta consolida el regreso de la época dorada del GNC: las claves del fenómeno

Por Matías Petisce
La Ciudad

La suba de la nafta consolida el regreso de la "época dorada" del GNC: las claves del fenómeno

Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un batacazo
La Ciudad

Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un "batacazo"

Los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023
Economía

Los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023

Ley de municipios, sin cambios: Unidos avanza y busca aprobarla hoy
Politica

Ley de municipios, sin cambios: Unidos avanza y busca aprobarla hoy

El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente
La Ciudad

El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente

La esperanza de la IA reside en las personas y no en las máquinas

Por Candela Martorell
En foco

La esperanza de la IA reside en las personas y no en las máquinas

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego el domingo

Transporte en Rosario: Nación niega atrasos en fondos de la tarjeta Sube
La Ciudad

Transporte en Rosario: Nación niega atrasos en fondos de la tarjeta Sube

El tiempo en Rosario: el jueves llega con neblina por la madrugada y una máxima de 23 grados
La ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con neblina por la madrugada y una máxima de 23 grados

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional
Política

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido
Policiales

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero

El próximo rival de Newells tuvo un debut discreto en la Sudamericana y además jugó afuera del país
Ovación

El próximo rival de Newell's tuvo un debut discreto en la Sudamericana y además jugó afuera del país

Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario

Finalmente, Milei recibió al gendarme Gallo en la Casa Rosada
Política

Finalmente, Milei recibió al gendarme Gallo en la Casa Rosada

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal
Policiales

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja
Política

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: "Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja"

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta
Policiales

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta