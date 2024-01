Respuesta del mercado: el dólar libre saltó $ 70 y marcó un nuevo máximo

De esta manera las brechas cambiarias se ubican en 47% entre el CCL y el dólar oficial y de 42,56% con el MEP.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares en el mercado y alcanza 20 jornadas con compras consecutivas. En este caso, a diferencia de este lunes cuando tuvo la compras más baja de las 20, este martes compró 128 millones de dólares.

Las reservas cerraron el día en US$23.285, volviendo a subir tras la fuerte baja de este lunes en virtud del pago de cupones de deuda a los bonistas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, responsabilizó a la política por la suba de las cotizaciones de los dólares durante las últimas jornadas.

Apuntó a los rumores sobre trabas en el Congreso Nacional para la sanción de la ley ómnibus y los amparos presentados en la justicia contra el DNU 70/23, que dieron suspensión a la parte referida a la reforma laboral.

Sin embargo, el analista Christian Buteler le respondió en un tweet a los dichos del vocero: “Yo diría que inflación del 25-30% mensual con tasas del 9% tiene un poco más que ver”, poniendo foco en las tasas reales negativas y los plazos fijos que se desarman y van a dolarizarse, más que en la situación política.

No obstante, desde el mercado insisten que más allá del ruido político, los problemas son otros. El economista Leandro Ziccarelli sostuvo desde su cuenta de X que “el tipo de cambio al 2% (el crawling peg) no es un ancla. Para ser un ancla debería estar funcionando el programa fiscal y monetario (falta el congreso). Nadie cree que se pueda sostener mucho más, por ende no ancla nada. Y está bien, porque la intención del gobierno no es anclar, sino licuar”, sentenció.

La cotización en el Banco Nación se ajustó a $ 834 y en el mercado mayorista a $ 814,40. En tanto, en el promedio de los bancos del sistema es de $ 859,004

Con estos valores, el dólar para gastos en moneda externa con Tarjeta vale $ 1.334,40.