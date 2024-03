Reclamo de los ministros de Economía provinciales contra los rectores

Los titulares de Economía de las provincias le reclamaron al secretario de Hacienda nacional la restitución de transferencias no automáticas y los subsidios al transporte

Los ministros de Economía de las provincias reclamaron al secretario de Hacienda nacional, Carlos Guberman , la restitución de transferencias no automáticas y de los subsidios al transporte. Esos temas fueron parte de la agenda del encuentro que se constituyó en la previa de la reunión que mantendrán este viernes los gobernadores con funcionarios nacionales.

A la vez, se manifestó la necesidad de que se reconstituyan fondos que el gobierno no está girando a las provincias y que se reactiven todas las obras de infraestructura frenadas.

“Gusto a poco, quedan muchos interrogantes abiertos”, definió uno de los ministros presentes en la jornada. La reactivación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias quedó afuera del temario. En cambio, crece el consenso en torno de la propuesta santafesina de aplicar un impuesto a los altos ingresos.

El panorama en el que se desenvuelve esta discusión es complicado. Los datos de las cuentas públicas de febrero mostrarán que el superávit financiero conseguido por el gobierno en enero difícilmente se puedan sostener. Según números del sitio oficial Presupuesto Abierto, el mes pasado se habría producido un déficit financiero de la Administración Pública Nacional (APN) de $ 294.444 millones, lo que implicó una contracción de $ 1,5 billón respecto del superávit que se había conseguido en enero. Esta medición, cabe aclarar, es sobre el gasto devengado (no necesariamente pagado) y no incluye a todo el Sector Público Nacional (SPN) y el dato de Presupuesto Abierto es sobre el gasto devengado. Datos del mismo sitio advierten que en el primer bimestre subió la deuda de la Nación con las provincias en $101.000 millones, que se corresponde con transferencias devengadas pero no abonadas.

El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) informó que “en febrero, el gasto devengado fue de $5.212.777 millones, con una contracción real del 33% respecto al mismo mes del año pasado, lo que implica un ajuste todavía mayor que el 10% de enero”. Los gastos en pago de intereses registraron una suba real.

Según el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), la ejecución presupuestaria de la administración nacional cayó 29% en el primer bimestre, por “un significativo ajuste del gasto público”. En cambio, se verificó “una fuerte representación de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, que representó el 30% del total de gastos devengados, y el 48% de lo pagado”.