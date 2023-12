Preocupación por la caída del consumo en Rosario: "Los precios no han llegado a su techo"

El titular de la Came, Ricardo Diab, sostuvo que el sector va a pasar tiempos muy difíciles debido a la pronunciada baja en las ventas

El sector empresario se mostró preocupado por el futuro inmediato de la actividad económica debido a las medidas económicas del gobierno nacional. El secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Ricardo Diab, contó que el consumo tiene una tendencia a la baja desde enero , y sostuvo que los precios “no han llegado a su techo” .

En diálogo con el programa "El primero de la mañana" de LT8, señaló: "Hoy los precios no se contienen, todavía no llegaron a su techo, seguramente en algún momento llegarán. Hay una gran pérdida de poder adquisitivo, eso va a disminuir seguramente el consumo. Sabíamos que iba a hacer esto si salía electo, no obstante también queremos saber cuáles son las alternativas para sostener a ese sector que se va a ver muy complicado por bastante tiempo hasta que, si esto funciona, en algún momento podamos empezar a mejorar".