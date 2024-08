Milei aseguró que no devaluará y lamentó que no valoren su "milagro"

El presidente Javier Milei habló en el cierre del Council of the Americas. Elogios al ministro de Economía, Luis Caputo.

Daniel Bockwoldt/dpa via AP

El presidente Javier Milei aseguró que no está dispuesto “a devaluar para arruinar a los argentinos” al hablar ante el círculo rojo en el cierre del Council of the Americas. El jefe de Estado ratificó el rumbo de su gestión y aseguró que “todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos”.