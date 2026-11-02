Mercados: el riesgo país superó los 800 puntos por primera vez en lo que va del 2026

Las acciones y los bonos cerraron en baja. La incertidumbre política local y la cautela ante las elecciones legislativas de Estados Unidos marcaron la jornada

La atención internacional está puesta en las elecciones de medio término de Estados Unidos.

El mercado financiero argentino comenzó noviembre con una nueva caída de acciones y bonos y una suba del dólar oficial. Aunque la rueda arrancó con cierto optimismo, las mejoras se diluyeron y el riesgo país terminó en 805 puntos básicos, un 2,3% por encima del cierre anterior. La cautela ante las elecciones legislativas de Estados Unidos y la incertidumbre política local volvieron a pesar sobre las decisiones de los inversores.

El índice MSCI Merval retrocedió un 3,2%, hasta los 89.100,46 puntos, mientras que su medición en dólares perdió un 4,7% y quedó en 53 unidades. Entre las acciones más castigadas se ubicaron YPF, con una baja del 6,9%; Grupo Supervielle, que cedió un 5,8%, y Edenor, que cayó un 3,7%.

En renta fija también predominaron las pérdidas. Los bonos Globales con vencimiento en 2029, 2035, 2038 y 2041 cerraron en baja, mientras que el Global 2030 terminó prácticamente sin cambios. En ese contexto, el indicador de J.P. Morgan superó la barrera de los 800 puntos básicos.

La atención internacional está puesta en las elecciones de medio término de Estados Unidos, en las que el gobierno de Donald Trump afrontará una prueba política. Los comicios renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y las gobernaciones de 36 estados.

“Consideramos que una eventual victoria demócrata en las elecciones de medio término de EEUU representa otro riesgo bajista para los activos argentinos en el corto plazo”, señalaron desde Max Capital.

La consultora también vinculó la cautela de los inversores con la falta de señales locales capaces de impulsar los precios. A su juicio, los avances en la conformación de coaliciones políticas o en la suspensión de las Paso podrían alentar compras, aunque advirtió que esas negociaciones parecían estancadas.

En la previa electoral, el dólar se debilitó en los mercados internacionales. El índice que mide su desempeño frente a una canasta de seis monedas cayó un 0,5%, hasta las 101,45 unidades, y tocó su menor nivel en un mes.

En el mercado local, el dólar mayorista subió y cerró en $1.545,50 para la venta. El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s381,3 millones. Con ese valor, el techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.954,48, quedó un 26,5% por encima de la cotización mayorista.

La suba llegó después de un octubre en el que el tipo de cambio había avanzado un 1,3%. Según los valores consignados para los cierres mensuales, pasó de $1.517,52 a fines de septiembre a $1.537,34 en la última rueda de octubre, una diferencia de $19,82.

En el Banco Nación, el dólar minorista aumentó $5 y terminó en $1.565 para la venta. El dólar tarjeta quedó en $2.034,50, mientras que el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central se ubicó en $1.566,99.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP se ubicó en $1.570,06 y el contado con liquidación, en $1.658,72. El blue se mantuvo en $1.565 para la venta, según el relevamiento de Ámbito.

Los contratos de futuros correspondientes a los últimos meses de 2026 registraron leves subas, de hasta el 0,03%. Las cotizaciones situaron al dólar mayorista en $1.570,50 para fines de noviembre y en torno de los $1.598 para diciembre. El volumen negociado rondó los u$s941 millones.

Desde Puente señalaron que la agenda de la semana tendrá como referencias la recaudación tributaria de octubre, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central y los indicadores de industria y actividad de la construcción de septiembre.

La recaudación

Justamente a última hora de la tarde de ayer la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) informó que la recaudación tributaria de octubre alcanzó los $21.608.201 millones, con un incremento nominal del 33,7% frente al mismo mes de 2025. El resultado equivaldría a una leve suba real en torno al 0,5%, sostenida principalmente por el crecimiento de Ganancias y el fuerte repunte de los derechos de exportación, en un escenario de caídas en el IVA y el impuesto al cheque.

El balance muestra comportamientos dispares entre los principales tributos. Mientras Ganancias avanzó por encima de los precios y las retenciones se recuperaron frente a un octubre de 2025 de ingresos particularmente bajos, otros recursos registraron pérdidas de poder adquisitivo.

La recaudación del IVA neto sumó $7.032.743 millones, un incremento nominal del 21,8% interanual, que implicaría una caída real del 8,3%. El Impuesto a las Ganancias recaudó $5.085.492 millones, con una suba nominal del 55,1% interanual, equivalente a una mejora real estimada del 16,8%. El salto más importante se registró en los derechos de exportación, que aportaron $870.052 millones. El crecimiento fue del 238,4% nominal y habría alcanzado el 154,8% real.