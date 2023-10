Coloquio Idea: Melconian arremetió contra Milei y Massa y fustigó la dolarización

En el cierre del 59º Coloquio de Idea que se desarrolló en Mar del Plata, y al que estaban invitados Massa y Milei y sus respectivos referentes económicos, quienes no participaron del encuentro empresario, Melconian ofició de anfitrión. Aunque repartió críticas hacia ambos candidatos, se enfocó en el libertario y su plan de dolarización. “En una reunión con los que más convencieron a Milei sobre la dolarización no resistieron dos preguntas”, dijo y se preguntó “¿En serio se creerán ellos su propio plan?”. A lo que se respondió en forma categórica: “Si ganan, esto va a ser un quilombo”.

Sin interlocutores para debatir, Melconian fue el único referente político, al igual que Patricia Bullrich, en dar el presente en Idea. “Habría que preguntarle a ellos (porque no vinieron), espero que no sea como parte del pacto militar-sindical (de 1983), el pacto oficial-libertario”, apuntó al ser consultado sobre la ausencia de sus pares.

Para abonar esta teoría, el economista señaló que durante el primer debate presidencial “se festejó en el oficialismo que con todos los problemas de inflación, brecha y otros no económicos, que (Massa) salió airoso, que no fue atacado, y del otro lado (Milei) que no se puso agresivo”.

Ante los empresarios que colmaron la sala central del Sheraton Hotel, Melconian dijo que Massa “no puso nada sobre la mesa porque su plan es llegar”.

El ex titular del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri replicó cada una de las declaraciones que circularon por fuera del foro empresario, como las de Milei quien sostuvo que “cuanto más alto” esté el dólar “más fácil va a ser dolarizar” la economía.

“Cuando vos decís que cuánto más alto está el dólar, mejor para la dolarización, no decís que eso hace puré el salario”, advirtió Melconian.

“Nosotros (los de JxC) no vamos con una motosierra. Vamos a hacer cirugía, con paciencia. Hay que poner un programa normal arriba de la mesa, comenzar a corregir estas cosas. Eso no va a ser peor, porque no hay nada peor que un 150% de inflación para los salarios”, enfatizó.

Propuesta

A la hora de las propuestas, Melconian señaló que es necesario “bajar 5 o 6 puntos el gasto para que sea financiable” y dijo que desde JxC buscan ir haciéndolo “con cirugía laparoscópica, antes de lanzar un plan de estabilización, que no será el 11 de diciembre”.

También descartó la opción de un Plan Bonex. “Primero vamos a cerrar el tema fiscal bajando la emisión y ahí se empieza a solucionar el tema de las Leliq”, dijo.

Por otra parte, dio detalles sobre una posible reforma impositiva, que arrancaría con “una discusión por Ingresos Brutos” y su reemplazo por un impuesto a las ventas.

Aseguró que desde su espacio ya le plantearon la agenda al sector agropecuario. “Se unificará el tipo de cambio, vuelan las restricciones a las exportaciones, porque nosotros a la mesa de los argentinos la cuidamos de otra forma”, aseguró para diferenciarse de las políticas de la actual gestión. “No habrá Sira ni impuesto Pais, salvo para el turismo”, agregó.

“Tenemos que desarmar todo este «bodoque» impositivo que armó Massa en 30 días”, arengó Melconian y dijo que los problemas de la economía argentina “no se no los resuelve ni la dolarización, ni la moneda digital, ni el bimonetarismo”.