Los precios mayoristas en noviembre subieron un 6,3 por ciento

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor mostró un ascenso de 6,7% en el mismo período. En este caso, la variación se explica por la suba de 6,6% en los productos nacionales y de 8,2% en los productos importados. El nivel general del índice de precios básicos del productor registró un incremento de 6,9% en el mismo período.

Entre los productos primarios se destacaron las subas de 9% en minerales no metalíferos, 5,8% en productos agropecuarios, 4,6% en petróleo crudo y gas, y 3,3% en productos pesqueros. Por el lado de los manufacturados, los principales aumentos correspondieron a tabaco (16,8%), equipos para medicina e instrumentos de medición (10,3%), impresiones y reproducción de grabaciones (9,4%), máquinas y aparatos eléctricos (8,6%), papel y productos de papel (7,3%), productos refinados del petróleo (7,2%) y cuero, artículos de marroquinería y calzado (7%).

Distribución del ingreso

Por otra parte, el Indec difundió el informe sobre distribución del ingreso del tercer trimestre del año. Pese a las turbulencias de ese período, el Coeficiente de Gini, que mide la equidad del reparto, mejoró desde el 0,441 de 2021 a 0,424 de 2022.

El 61,7% de la población ocupada percibió algún ingreso, en promedio de $ 83.755, en el tercer trimestre del año. Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $ 78.930 y un ingreso mediano de $ 62.000. Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) fue de $ 29.998; el del medio (deciles 5 a 8), de $79.066; y el del alto (deciles 9 y 10), de $ 200.714.

El Indec precisó además que el 10% más pobre de la población ocupada explicó en ese período el 1,4% del total de ingresos, mientras que el 10% más rico concentró el 28,6%.

En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 75,7% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 24,3% restante.

El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos, siendo igual al 60,4% en el primero y 13,7% en el décimo.

Los hogares con personas en relación de dependencia mostraron que la cantidad de personas no ocupadas fue de 126 por cada 100 ocupadas, mientras que la cantidad de personas no perceptoras de ingreso fue de 62 por cada 100 perceptoras.

Esta relación es mayor en el caso de los deciles más bajos ya que, por ejemplo, para el decil 1 la cantidad de personas no ocupadas es igual a 254 personas por cada 100 ocupadas, y 154 no perceptoras cada 100 perceptoras; mientras que en el decil 10, se advirtieron 38 no ocupados por cada 100 ocupados, y 17 no perceptores por cada 100 perceptores.