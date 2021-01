Los precios de la soja se afirman y se acercan a los u$s 500 por tonelada

En el mercado de futuros de Chicago, el contrato para entrega en enero se ubicó en el último día del año en u$s 483,26 la tonelada, 39,46% más que los u$s 346,50 con los que había cerrado 2019 y en valores que no alcanzaba desde el 11 de agosto de 2014, en el que había cotizado a u$s 483,10.