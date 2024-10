Los dólares paralelos se entonan y los bonos ponen freno a su carrera

La euforia financiera de las últimas semanas parece a desacelerar. Los dólares paralelos consolidaron en el arranque de la semana su tendencia alcista, mientras los bonos de la deuda ya no corren y el riesgo país rebotó hasta los 1.200 puntos. El Banco Central apiló compras por quinta jornada consecutiva en el mercado cambiario pero las reservas bajan. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya está en Washington para reunirse con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por quinta jornada consecutiva, el Banco Central (BCRA) terminó su participación en el mercado oficial de cambios con saldo positivo. En este caso, la compra neta de dólares fue de u$s 23 millones. Sin embargo, las reservas brutas internacionales retrocedieron en u$s 164 millones hasta los u$s 28.323 millones, por lo cual sostuvieron esta dinámica oscilante que vienen mostrando en octubre.