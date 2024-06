La semana: un hito en el programa de vivienda del sindicato de aceiteros de Rosario

Inteligencia Colectiva, un festival contra el ajuste en la ciencia

“Inteligencia Colectiva”, es el festival que organizan ATE Conicet, ATE Inti, Coad y Elijo Crecer en defensa de la universidad, la ciencia y la tecnología públicas. Será el sábado 29 de junio de 14 a 18 en la explanada del Planetario Municipal del parque Urquiza. Y contará con Radio Abierta, Feria de Ciencias y Bandas Musicales como Sol Fransoi y Camila Perez; Los desconocidos del Paraná; la Murga Ojo al Piojo y la Murga La Cotolengo. La actividad es parte de la pelea para enfrentar una política de paralización, vaciamiento y desguace del Estado, en particular del CONICET, INTI y de las Universidades Públicas. “El nombre elegido no es un mero juego de palabras. No nos interesa que el ChatGPT nos aconseje qué pensar, sentir o hacer. Tampoco rendirnos a las recomendaciones de los algoritmos ni perdernos en las telarañas de las fakes news. Las redes que deseamos construir son las que nos permitan encontrarnos, discutir e imaginar acciones que transformen nuestra realidad. Las que hagan posible una inteligencia crítica, y a la vez, sensible. Una inteligencia construida en común para inventar (y reinventar) proyectos colectivos capaces de enfrentar tanta crueldad”, señalan los organizadores. Los organismos científicos y las universidades públicas reclaman: libertad a los compañeros detenidos por luchar, inmediata reincorporación de compañeros despedidos del Estado nacional, actualización del presupuesto para la educación, la ciencia y la tecnología públicas, publicación y efectivización de resultados de becas y promociones y altas CIC y CPA pendientes de Conicet y Agencia, reapertura de paritarias y recomposición salarial del Estado nacional y las Universidades Públicas, sostenimiento del cronograma de convocatorias del Conicet, renovación de la totalidad de los contratos artículo nueve del Estado nacional.

Martín Guzmán en Rosario

El ex ministro de Economía Martín Guzmán estará el 28 de junio en Rosario. Invitado por la Universidad Nacional de Rosario, la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, UxU y Surplus, el economista disertará sobre “La economía argentina, actualidad y perspectivas”. Será a las 12 hs en el salón de actos de la facultad, en Bv Oroño 1261.

Martin Guzman bonos.jpg Martín Guzmán presentó esta tarde su renuncia al cargo de ministro de Economía. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Pensamiento estratégico, en el mundo sindical

La Federación de Mutuales Sindicales Asociadas (Femusa) dio inicio la semana pasada al curso “Planes sindicales, pensamiento estratégico para un plan de gobierno futuro”. Se realiza con una periodicidad quincenal entre junio y noviembre, en el Salón de Usos Múltiples de la Asociación Bancaria, ubicado en San Lorenzo 1383. Son doce encuentros en total, destinados a trabajadores, dirigentes sindicales, integrantes de cooperativas y mutuales, asociados/as, afiliados/as y demás organizaciones libres del pueblo y estarán a cargo de Adriano Peirone y un equipo de especialistas en la materia. El programa consta de cuatro módulos: “Planificación popular”, “Planes laborales”, “Acerca de lo estratégico” y “Los desafíos: la sociedad digital y la política libertaria”. Quienes deseen más información deben hacerlo por correo electrónico a [email protected].