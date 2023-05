La semana: Trabajadores salen a la calle el 1º de Mayo

Educación financiera para mujeres

Mercado Pago, la fintech de Mercado Libre, anunció la nueva convocatoria para participar en la segunda edición de “Emprende Pro Mujer”, el programa que tiene como objetivo impulsar la educación financiera y las habilidades emprendedoras de las mujeres de la región, para potenciar su capacidad de generación de ingresos y planificar un futuro sostenible para sus negocios. Este año, la iniciativa capacitará de forma gratuita a más de 2.500 mujeres de América latina. Las mujeres interesadas en participar, pueden inscribirse acá. “En Mercado Pago queremos que los conceptos y herramientas vinculados con la gestión financiera dejen de ser lejanos o inaccesibles. Buscamos desmitificar esta visión y acercar estas herramientas a todas las emprendedoras para que puedan impulsar sus negocios y seguir cerrando brechas”, comenta Guadalupe Marín, Directora de Sustentabilidad de Mercado Libre.

Los claroscuros del trabajo

Adecco Argentina realizó una encuesta en el marco del Día del Trabajador para saber qué piensan los argentinos acerca de sus trabajos, de la situación laboral en el país y para conocer sus experiencias. De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 65% de los argentinos considera que la situación laboral empeoró en comparación a 2022. El resto de los encuestados considera que está mejor (7%) o igual (28%). Sin embargo, se ve una tendencia optimista con respecto al ambiente laboral, ya que casi 6 de cada 10 encuestados declararon que es muy probable que hablen bien de su trabajo y su ambiente laboral. Además, quienes afirman tener un mal ambiente de trabajo representan menos del 5%. En la misma línea, un 78% expresó que se lleva bien con su jefe. A pesar de esto, sólo el 13% afirma no padecer estrés en una semana de trabajo típica, mientras que el resto se siente estresado ya sea de forma ocasional (57%) o muy seguido (30%). Aquí cabe mencionar que casi 6 de cada 10 argentinos siente que en su trabajo no se tienen en cuenta los aspectos e impactos en la salud mental.

Trenes Argentinos Cargas va sobre rieles

Trenes Argentinos Cargas (TAC) transportó 1.635.704 toneladas en los primeros tres meses de este año, lo que significó un aumento del 69% en comparación con el mismo trimestre en 2019, informó el Ministerio de Transporte. Agua, azúcar, cemento, cerámicos y gaseosas, encabezaron los productos más transportados, de acuerdo con el informe oficial. Al respecto el ministro de Transporte, Diego Giuliano, destacó las inversiones en el sector ferroviario al afirmar que “el tren nos devuelve las inversiones en más oportunidades para nuestros productores y productoras, y en más desarrollo para las economías regionales”. Desde el Ministerio indicaron que, una vez más, la estrategia de diversificación de cargas, sumado a la competitividad tarifaria y a las inversiones en obras de infraestructura y material rodante, muestran resultados en alza respecto del 2019.

Aerolíneas achica el déficit

Aerolíneas Argentinas redujo en 2022 su resultado negativo a un déficit de u$s 246 millones, y estima que en 2023 llegará a u$s 102 millones, de acuerdo con lo aprobado por la Auditoría General de la Nación. Fuentes de la compañía de bandera señalaron que se trata del mejor resultado económico desde que el Estado nacional tomó la decisión de recuperar el control de Aerolíneas en 2008, y representa una reducción del déficit del 43,7% respecto de 2021, y del 64% comparado con 2019 cuando las pérdidas alcanzaron los u$s 667 millones. demás del control de la Auditoría General de la Nación, los estados contables de Aerolíneas Argentinas son revisados por la consultora internacional KPMG, y este último balance fue aprobado por dicha firma sin salvedades, algo que no ocurría desde 2004.

Cartelera: ciclo de coyuntura de la Fundación Mediterránea

Intensa actividad de la Fundación Mediterránea en Rosario. El 30 de mayo se realizará el ciclo de coyuntura económica y perspectivas, organizado por la filial Litoral de la entidad. Carolina Beltramino, economista jefe del Ieral Litoral, Marcelo Capello, vicepresidente del Ieral, y Enrique Szewach, director ejecutivo del instituto de investigaciones de la Mediterránea, analizarán la economía argentina para los próximos meses y los próximos años.

Cartelera I: capacitación para exportadores y digitalización

La Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad de Rosario pone en marcha la octava edición del tradicional plan Primeros Exportadores, que tiene como objetivo acompañar a las empresas en el camino de la internacionalización. Las empresas interesadas pueden entrar a http://primerosexportadores.produccionrosario.gob.ar/ para leer las bases y condiciones del programa y tramitar la inscripción. La municipalidad también lanzó la cuarta edición del Programa de Transformación Digital para pymes, con la cual se apunta a acompañar a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad en los nuevos desafíos que imponen los retos digitales. En este caso, las empresas interesadas en participar deberán inscribirse hasta el 31 de mayo, completando un formulario en rosario.gob.ar.

Cartelera III el premio Cita de los 20 años

El Centro Internacional de Innovación en Tecnología Agropecuaria (Cita) invita a las empresas y emprendedores tecnológicos a participar de la vigésima edición del premio Cita 2023. El galardón es un clásico del sector y está organizado por la revista Chacra, la Sociedad Rural Argentina y Cafma. Es una forma de compartir las innovaciones con la comunidad agroindustrial. Las bases y condicones en www.cita.com.ar.

Cerveza retratada en el arte clásico

En el calendario romano aparece 1366 como el año de origen de la Stella Artois. Hoy, más de 600 años después, la marca de origen belga encontró la probabilidad de que las cervezas retratadas en la mayoría de las pinturas de arte clásico sean Stella Artois. A través de un algoritmo matemático, la marca logró pronosticar que la cerveza que aparece en algunas de las pinturas realizadas en la época sea una Artois. Los cinco factores determinantes que se utilizaron para realizar la predicción fueron: el año en el que se pintó la obra, el lugar dónde se pintó, el análisis de variedad de cerveza de las otras marcas que había en ese momento, la forma del vaso pintado y el color de la cerveza en el cuadro. El trabajo evaluatorio se realizó sobre algunos de los cuadros expuestos en el Museo Nacional de Bellas Artes. Durante una visita guiada, se entregó a los invitados un código QR que le permitió al espectador escanear las pinturas con el celular y conocer el porcentaje de probabilidad de que la cerveza retratada haya sido una Artois.