La semana: Rosario y la región se posicionan como actores claves del crecimiento industrial

El grupo Rosental, propietario de la cadena local de supermercados Dar, está cerca de cerrar un intercambio con China para la provisión de frutas y verduras, especialmente cítricos. Aprovecharon la feria TuttoFood en Milán, donde la empresa llego invitada por la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, para reunirse con los representantes del gigante asiático. “ Están interesados especialmente en los cítricos, como naranjas y especialmente limones ”, dijo Hector Annessi, de la compañía rosarina. “Hay una cuestión estacional que nos permite complementarnos con China porque cuando hay cítricos aquí, allá no hay y viceversa” explicó el directivo. “Para ellos el limón argentino tiene un atractivo especial, les resulta difícil conseguirlo porque la mayoría de la producción se va a Estados Unidos” explicó y detalló que las gestiones están avanzadas porque ya estuvo en contacto con el Secretario de Agricultura chino. El interés puntual nació desde una provincia, que se contactó con el grupo rosarino por otros negocios que realizaron, y que tiene 80 millones de habitantes, el doble de toda la Argentina. “Esto muestra la magnitud de lo que sería este acuerdo, sobre el cual ellos están mas interesados” agregó.

tuttofood.jpg La Cámara de Comercio Italiana de Rosario acompaño a 14 empresas argentinas y de la región a TuttoFood de Milán.

Se viene una nueva línea de productos sustentables de Micropack

La firma Micropack, que lanzó su cadena de cercanía Micro Go este año, piensa lanzar una nueva marca denominada Bio Go, orientada a comercializar alimentos saludables y sustentables. En ese camino, su visita a la feria TuttoFood de Milán les permitió analizar las nuevas tendencias en productos terminados, que en Europa y en Italia, están muy desarrollados, ya que cada empresa cuenta con una segmento destinado a este tipo de producción. “Hemos aprendido mucho y estamos en la Micro Go desarrollando una nueva marca orientada a lo sustentable o como solemos decir, alimentos que alimentan”, dijo Lelio Di Santo, uno de los titulares de la compañía, durante su paso por la feria. También señaló que se llevaron una buena agenda de contactos del encuentro de alcance mundial.