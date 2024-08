La Región Centro pidió desde Idea obras y una baja en las retenciones

El encuentro anual de Idea en Rosario se convirtió en un foro desde el cual los representantes políticos y empresarios de la Región Centro le plantearon al gobierno nacional, con algo menos de paciencia que hace unos meses, reclamos que reivindican como esenciales para el “interior productivo”. Infraestructura, planes productivos y el clásico pedido de eliminar o bajar las retenciones estuvieron en la lista. Los gobernadores de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe advirtieron que “sin una estrategia de desarrollo no se podrá sostener ningún ordenamiento económico”, mientras que el presidente de la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) alertó que si no bajan los derechos de exportación de soja “no está claro” que los productores decidan sembrarla, comprometiendo el ingreso de dólares para 2025. Ipso facto, propuso reducir la gabela de 33% a 25% para arrimar u$s 5 mil millones adicionales.

El santafesino hizo hincapié en la ausencia del Estado nacional en la ejecución de obras públicas y contó las negociaciones para que la Nación “ceda” a la provincia del control de los tramos de las rutas nacionales que llegan a los puertos cerealeros. Frigerio advirtió que “la caída de la recaudación es comparable solo con la pandemia, mientras que las obligaciones para los Estados provinciales aumentan porque la Nación llevó las transferencias a cero”. Llaryora pidió un plan para bajar las retenciones a las exportaciones agropecuarias y alertó: “Argentina necesita un plan fiscal pero eso solo no asegura desarrollo, y sin desarrollo no hay macroeconomía que soporte”.

El funcionario defendió la política de desregulación económica del gobierno y reivindicó que, pese a no poder eliminar los derechos de exportación, quitó “los cepos al comercio exterior que eran las verdaderas retenciones”. Al mismo tiempo, remarcó los anuncios de alivio arancelario a algunas categorías de carne vacuna y productos lácteos.

También destacó la agenda común con los mandatarios que lo precedieron. A Pullaro le prometió acelerar el trabajo entre equipos de ambas jurisdicciones para concretar el traspaso de los accesos portuarios por rutas nacionales, además de subrayar el trabajo que está haciendo “con más de diez gobernadores” para impulsar un proyecto de ley pymes, que incluiría la amortización acelerada, reducción de cargas sociales, acortamiento en los plazos de devolución del IVA y levantamiento de bloqueos financieros. Pero insistió: “Nosotros no creemos en planes quinquenales, creemos en ordenar la macroeconomía para que ustedes generen el crecimiento”.

Otro modelo de desarrollo

Una idea diferente dejó asentada en el panel sobre economía del conocimiento, Oren Gershtein, CEO de la incubadora IdealityRoads y uno de los protagonistas de la expansión del ecosistema de alta tecnología Israel y responsable del 50% de las exportaciones de ese país. El innovador relató que el origen de ese proceso se remonta al conjunto de medidas que se tomaron en los 80 para salir de la hiperinflación en ese país. Y explicó las claves del “milagro”. La principal es la inversión pública. “El gobierno está permanentemente involucrado, el sector público invierte siete a uno en relación al privado y es el que asume la mayor parte de los riesgos en las primeras etapas de capitalización de las startup, cuyo crecimiento después retorno en recaudación, empleo, exportaciones y crecimiento”, dijo.

Desde el panel de bienvenida, encabezado por el Emiliano Martin, Luciana Paoletti y Lisandro Rosental (presidente de Idea), y las palabras de apertura del intendente Pablo Javkin, el hilo conductor del encuentro fue reivindicar el potencial productivo de la Región Centro y mostrar sus fronteras de expansión económica. La economía del conocimiento, la hibridación que las nuevas tecnologías hacen con la agroindustria, (Agrotoken y Crucianelli mostraron sus casos) y la energía integran ese horizonte. En este último caso, se trata de una apuesta que trasciende geográficamente a la región pero que vincula, en el caso de Santa Fe, a más de 200 empresas que ya son proveedoras de la cadena de petróleo, gas y minería. Con mucha inversión y decisión del sector público, en anteriores épocas, el sector logró revertir el año pasado un déficit externo de u$s 5 mil millones. Y en breve promete ser superavitario.

El grito de los agrodólares

“Son grandes promesas que todos deseamos que se hagan realidad”, se atalonó Gustavo Idígoras, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), quien durante el último panel dedicado a los agronegocios aclaró que “por ahora la agroindustria es el único aportante de divisas a la economía”. Y se despachó: “Este sector, que por soja y subproductos aporta u$s 23 mil millones, hace 15 años que está estancado y con nuestros competidores en el mercado internacional, Brasil y Estados Unidos, pasándonos por encima”. Culpó a “las políticas públicas antiexportación” que escamotearon inversiones “por u$s 25 mil millones, una planta de GNL como la que quieren levantar YPF y Petronas” y divisas “por u$s 45 mil millones en divisas, el equivalente a la deuda tomada con el FMI”.

Advirtió que este año, con los precios de los granos en mínimos de tres años y con este nivel de retenciones “los números no dan y no está claro que el productor decida sembrar soja, con lo cual no está claro de dónde van a venir los dólares el año que viene”, asustó. Y ahí sacó su carta: “Si bajaran de 33% a 25% las retenciones a la soja se podría incrementar en u$s 5 mil millones el valor de las agroexportaciones en la próxima campaña, y si se aprobara en el Congreso un proyecto de ley que estableciera un cronograma de reducción, se estarían dando las condiciones para avanzar rápidamente en una unificación cambiaria”.