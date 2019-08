El ministro de Economía santafesino, Gonzalo Saglione, señaló hoy que por las medidas tomadas ayer por el gobierno para frenar el impacto de la devaluación sobre el poder adquisitivo "las finanzas públicas santafesinas perderán 2.535 millones de pesos de acá a diciembre".

"Ayer llegó la cuantificación del costo que tiene para Santa Fe las medidas anunciadas por decreto del ejecutivo nacional y son 2.535 millones de pesos de acá diciembre. Si bien no las discutimos habrá que analizar la conveniencia de ellas pero tienen un costo más alto para las provincias que para el gobierno nacional", señaló Saglione en declaraciones radiales.

Anoche, a través de su cuenta de Twitter, Saglione comentó que "según proyecciones oficiales, las finanzas públicas santafesinas perderán 2.535 millones de pesos de acá a diciembre por las medidas anunciadas ayer por el gobierno nacional".

Embed El modelo de Santa Fe es exactamente inverso.



Los cambios impositivos se deciden por ley y no por decretos del Poder Ejecutivo.



Durante todo el año funciona la Comisión Tributaria que discute estos temas con las entidades productivas.



Un modelo institucional y previsible. https://t.co/f2n7Eqn1Fb — Gonzalo Saglione (@GonzaloSaglione) August 16, 2019

"El cambio permanente y repentino de las reglas de juego imposibilita cualquier planificación financiera", se quejó Saglione en el mismo posteo.

Hoy, el titular de la cartera de Economía continuó desglosando la situación en Santa Fe tras el anuncio de las medidas del gobierno nacional: "Hay gastos que son fijos y son cuatro grandes bloques los que definen el grueso del gasto del gobierno: salarios, jubilaciones, obra pública y transferencias a municipios y comunas".

"Estos gastos -amplió- no se pueden modificar porque al hacerlo se para el consumo".

"No se puede bajar los sueldos y tampoco no cumplir con el 82 por ciento móvil porque es contraproducente. Además se debe mantener la obra pública que es fundamental para el progreso. A pesar de tener un déficit que es manejable, preferimos que no se paralice. Pensar el recorte como lo hizo el gobierno y bajarle recursos a municipios y comunas sería muy riesgoso. Viven una situación complicada y no se les puede soltar la mano", detalló el funcionario.

Acerca de si se pensaba en la posibilidad de recortar la cláusula gatillo, Saglione explicó: "Cuando se discutió la pauta salarial para este año, se planteó que sea un paliativo para los trabajadores por la constante inflación, pero que también había que tener en cuenta la evolución de los recursos de la provincia".

"Con la realidad que vivimos evidentemente debe ser puesto en la mesa de discusión para que la cláusula gatillo sirva para los trabajadores pero que también hagan sostenible las finanzas provinciales”, dijo Saglione por LT10, aclarando que próximamente volverá a reunirse con los gremios estatales para analizar la situación financiera provincial.