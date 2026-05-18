La Capital | Economía | emergencia

Impulsan una emergencia tarifaria y fiscal para sostener a la industria santafesina

El proyecto que se presentó este lunes en la Legislatura busca asistir a las mipymes afectadas por la caída de actividad. La propuesta contempla moratorias de hasta 48 cuotas y reducir 50% las tarifas de luz y agua para industrias de Santa Fe

18 de mayo 2026 · 18:03hs
Google Seguir a La Capital en Google
Emergencia pyme. El proyecto busca asistir a las empresas afectadas por la caída de actividad

Emergencia pyme. El proyecto busca asistir a las empresas afectadas por la caída de actividad, el aumento de importaciones y la pérdida de empleo en sectores fabriles.

Este lunes ingresó en la Legislatura santafesina un proyecto de ley para crear un “Régimen de regularización tributaria y emergencia tarifaria productiva”, una iniciativa que busca aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas mediante planes especiales de pago y fuertes bonificaciones en servicios públicos.

La propuesta contempla una moratoria para deudas de Ingresos Brutos y Sellos de hasta 48 cuotas, con reducción del 70% de intereses y condonación total de multas no firmes, además de un régimen de pago para inmobiliario urbano y patente con financiación de hasta 36 cuotas sin interés.

El proyecto también declara una emergencia tarifaria para el sector productivo y propone una bonificación del 50% en las facturas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y de Aguas Santafesinas (Assa) durante un año para mipymes industriales y manufactureras intensivas en el uso de esos servicios. La autoridad de aplicación deberá definir los criterios de elegibilidad para acceder al beneficio.

El punto de partida

En los fundamentos de la iniciativa, impulsada por el diputado Miguel Rabbia, se argumentó que la industria santafesina atraviesa “una crítica situación”, con especial impacto sobre el sector metalúrgico. Citó informes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM), según los cuales la actividad del sector cayó cerca de 9% durante 2025, profundizando un ciclo recesivo que ya había provocado un derrumbe de 26,4% en la facturación real durante 2024. Según el texto, la situación empeoró al inicio de 2026, cuando la actividad metalúrgica registró una caída interanual del 24,9% en febrero.

El legislador sostuvo además que el deterioro industrial está vinculado al fuerte aumento de importaciones, que avanzaron 44,2%, desplazando producción local y agravando el déficit comercial del sector. A esto se suma la baja utilización de la capacidad instalada, que a nivel nacional descendió al 38,9% hacia fines de 2025, reflejando un escenario de fábricas trabajando por debajo de la mitad de su potencial productivo.

El impacto laboral de la crisis del sector fabril

La iniciativa pone especial énfasis en el impacto laboral de la crisis industrial. Según los fundamentos del proyecto, solo en Rosario se perdieron más de 1.300 empleos fabriles en los últimos dos años, mientras que a nivel nacional la industria metalúrgica eliminó cerca de 20 mil puestos de trabajo registrados y más de 780 empresas dejaron de operar desde finales de 2023. “Sin una intervención estatal que alivie la carga financiera y de servicios, corremos el riesgo de una destrucción irreversible del capital productivo”, advirtió Rabbia.

El texto también extiende parte de los beneficios al conjunto de los contribuyentes santafesinos. En particular, el esquema especial para el pago del impuesto inmobiliario y de las patentes apunta a generar “un aliciente frente a las dificultades económicas” generales que atraviesa la provincia.

La propuesta deberá ahora iniciar su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados provincial, en un contexto en el que distintos sectores productivos vienen reclamando medidas de alivio frente a la caída del consumo, el aumento de costos operativos y las dificultades para sostener el empleo industrial.

Noticias relacionadas
El empleo estatal muestra un deterioro más profundo.

El salario formal no logra recuperarse: volvió a caer frente a la inflación de marzo

los bancarios suman otro aumento y el salario inicial se va a $2,3 millones

Los bancarios suman otro aumento y el salario inicial se va a $2,3 millones

Más inversiones. El anteproyecto de Fundación Apertura toma como referencia experiencias de Córdoba y suma herramientas para impulsar proyectos en el norte santafesino.

Proponen modernizar la ley de promoción de inversiones de Santa Fe para atraer proyectos tecnológicos y productivos

Fisfe señaló que la mejora industrial de marzo se explica más por el rebote estadístico que por una recuperación genuina.  

La industria de Santa Fe frenó la caída en marzo, aunque persisten señales de debilidad

Ver comentarios

Las más leídas

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

Canteras de Américas: en la segunda jornada Newells empezó bien pero terminó mal

Canteras de Américas: en la segunda jornada Newell's empezó bien pero terminó mal

Lo condenaron a 6 años como cómplice de un crimen en Puerto San Martín

Lo condenaron a 6 años como cómplice de un crimen en Puerto San Martín

Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera

Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera

Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera

Con el empuje del gobierno provincial, la empresa contratista confirmó que los trabajos de refacción estarán finalizados para el 20 de junio
Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera
Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario
La Ciudad

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario

Mensaje de Pullaro a Milei: Nación nos dejó la caja de medicamentos vacía
política

Mensaje de Pullaro a Milei: "Nación nos dejó la caja de medicamentos vacía"

Cayó por violencia de género y un arma lo vinculó a un crimen en barrio Alberdi
POLICIALES

Cayó por violencia de género y un arma lo vinculó a un crimen en barrio Alberdi

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros
POLICIALES

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros

Convivían pero no estaban casados: deberá pagarle casi $52 millones a su expareja
La Región

Convivían pero no estaban casados: deberá pagarle casi $52 millones a su expareja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Nuevo reclamo de deuda en Newells, ahora del representante del exvolante Juan Ignacio Méndez

Nuevo reclamo de deuda en Newell's, ahora del representante del exvolante Juan Ignacio Méndez

Ovación
Finalmente la Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial
Ovación

Finalmente la Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial

Finalmente la Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial

Finalmente la Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial

Récord santafesino en el Mundial 2026: cinco técnicos nacidos en la provincia dirigirán selecciones

Récord santafesino en el Mundial 2026: cinco técnicos nacidos en la provincia dirigirán selecciones

Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados

Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados

Policiales
Lo condenaron a 6 años como cómplice de un crimen en Puerto San Martín
POLICIALES

Lo condenaron a 6 años como cómplice de un crimen en Puerto San Martín

Cayó por violencia de género y un arma lo vinculó a un crimen en barrio Alberdi

Cayó por violencia de género y un arma lo vinculó a un crimen en barrio Alberdi

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La Ciudad
Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera
La Ciudad

Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera

Crisis en discapacidad: presentan un proyecto de ley para crear un fondo provincial de emergencia

Crisis en discapacidad: presentan un proyecto de ley para crear un fondo provincial de emergencia

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario

Santa Fe monitorea la gripe A: los casos crecieron 91 % en dos semanas

Santa Fe monitorea la gripe A: los casos crecieron 91 % en dos semanas

La calle no me define: un grupo encontró en el arte su promoción social y humana

Por Silvia Carafa
La Ciudad

"La calle no me define": un grupo encontró en el arte su promoción social y humana

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución
POLICIALES

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución

Cartelera económica: la industria debate sobre su futuro
Economía

Cartelera económica: la industria debate sobre su futuro

Milei reivindicó a Espert tras el acuerdo de Fred Machado en Estados Unidos
Política

Milei reivindicó a Espert tras el acuerdo de Fred Machado en Estados Unidos

Explotó la interna libertaria: qué pasó entre Santiago Caputo y Martín Menem
Política

Explotó la interna libertaria: qué pasó entre Santiago Caputo y Martín Menem

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale
Información General

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron Argentino-Central Córdoba
Ovación

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron Argentino-Central Córdoba

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia
La Ciudad

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Comercios mayoristas lanzan Black Week con descuentos de hasta el 40 %
Economía

Comercios mayoristas lanzan Black Week con descuentos de hasta el 40 %

El Infierno ya tiene fecha de apertura: la cárcel será inaugurada en 2027
La Región

"El Infierno" ya tiene fecha de apertura: la cárcel será inaugurada en 2027

El agro aportaría u$s 36.100 millones impulsado por mayores exportaciones
Economía

El agro aportaría u$s 36.100 millones impulsado por mayores exportaciones

Piden que adopten ratas de laboratorio que iban a la cámara de gas
Información General

Piden que adopten ratas de laboratorio que "iban a la cámara de gas"

Dos aviones chocaron en vuelo en un espectáculo aéreo en Estados Unidos
Información General

Dos aviones chocaron en vuelo en un espectáculo aéreo en Estados Unidos

El brote de ébola en el Congo es declarado emergencia de importancia internacional
Información General

El brote de ébola en el Congo es declarado emergencia de importancia internacional

En tres días secuestraron a más de 80 chicos de escuelas de Nigeria
El Mundo

En tres días secuestraron a más de 80 chicos de escuelas de Nigeria

La ultraderecha marchó en Londres contra la inmigración musulmana
El Mundo

La ultraderecha marchó en Londres contra la inmigración musulmana

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para manejar motos en Santa Fe
La Región

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para manejar motos en Santa Fe

Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas
La Ciudad

Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas

Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia
La Ciudad

Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia