Productores de biodiésel reclaman cambios para abaratar el gasoil en el país

La Cámara de la Industria Aceitera Argentina quiere que el Congreso modifique la ley para que las exportadoras participen en el mercado interno

Luego de un inicio de año marcado por el fortísimo aumento del gasoil en Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara) reclamó una reforma de la ley de biodiésel . Uno de los principales argumentos apunta a desregular el mercado para abaratar el costo de un insumo productivo clave.

El presidente de la entidad, Gustavo Idigoras , recordó que las firmas exportadoras "tienen prohibido vender en el mercado interno". Ante la consulta de LT8 sobre la normativa vigente, consideró: "Claramente no tiene sentido porque implica que el 90 % de la capacidad instalada hoy en Santa Fe está sin uso" .

"Es caprichoso tener estas fábricas cerradas. Muchísima gente podria estar trabajando con un precio muy competitivo para el consumidor argentino ", añadió el directivo. Así expresó el interés por el avance de un proyecto legislativo que ya estaba en la agenda de la Secretaría de Energía de la Nación.

El titular de Ciara sostuvo que el biodiésel es una buena opción para paliar la suba del gasoil, ya que el precio oscila entre un 10 y 15 por ciento menos . Además, destacó que se trata de un producto 100 % renovable y hecho en el país cuando Argentina está gastando más de 700 millones de dólares en la importación del combustible fósil.

"El resto del mundo está implementando políticas de biocombustibles rápidamente frente un aumento enorme que genera inflación y problemas en todas las economías", apuntó Idigoras sobre el encarecimiento del petróleo. En esa lista incluyó a Paraguay, Brasil, Uruguay, Estados Unidos y Sudáfrica.

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El presidente de la cámara aceitera remarcó que la ley argentina "interviene en el mercado, regula precios todos los meses y establece quiénes pueden vender". Mientras tanto, la senadora nacional Patricia Bullrich y otros legisladores presentaron este viernes una propuesta para que la industria del biodiésel pueda operar en todo el país.

El directivo de la entidad sostuvo que el gasoil importado es más caro que el combustible renovable que se podría elaborar en la región de Rosario para abastecer al mercado interno. Sobre esta cuestión, indicó: "Cuando alguien tiene capacidad para exportar es porque tiene buen producto a buen precio. Es raro que no podamos bajar el precio del gasoil, que es tan importante en la estructura de costos de la produccion agropecuaria y el transporte".

Combustible para volar y navegar

El proyecto que impulsa el oficialismo en el Congreso no sólo se trata de la desregulación. "También presenta inversiones a futuro. Esta ley está mirando el desarrollo de combustibles de aviación civil y marítima. Es el próximo gran objetivo", enfatizó Idigoras.

El presidente de Ciara está convencido de que la reforma ofrece una relación "ganar ganar en todo sentido" con respecto al escenario actual. En esa línea destacó la buena sintonía con el gobierno nacional y el apoyo de la provincia a este tipo de reclamos.

"Hoy tenemos cerradas el 90 % de las fábricas que son las más grandes del mundo", indicó el titular de la cámara aceitera. Asimismo, recordó que no sólo padecen las restricciones del mercado interno, sino las de la Unión Europea por cuestiones ambientales. En relación a este último tema, precisó: "Se han puesto más duros para tratar de bloquear productos argentinos y del Mercosur. Estamos en negociaciones con Cancillería para desbloquearlo".