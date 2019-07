La planta de Alvear de General Motors retomará su producción el lunes 29

El lunes 29 de julio retomará su producción la planta de Alvear de General Motors, luego de detener toda actividad desde el pasado 18 de junio.

"El 29 de este mes comienza la producción con un turno general, y después medio turno más para poder abastecer la línea de producción", confirmó desde Smata Marcelo Barros.

Ya desde la empresa habían anunciado el acuerdo alcanzado con Smata para llevar adelante una parada de producción entre el 18 de junio y el 29 de julio, "con el fin de otorgar quince días de vacaciones y los treinta días restantes ocuparlos para la adecuación de la línea de producción de planta para avanzar en la continuidad del plan de inversión de GM por 300 millones de dólares, anunciada a fin de 2017".

"Este acuerdo se mantuvo desde inicios de junio sin modificaciones", remarcaron.

Los voceros de la empresa destacaron que "este acuerdo refuerza el compromiso de General Motors a largo plazo en la Argentina y destaca la preservación de las fuentes de trabajo de sus empleados".

Como el resto de las automotrices, ante una caída de ventas del 50 por ciento anual, GM puso en marcha en noviembre pasado un plan de suspensiones rotativas que duró hasta abril pasado.

La firma volvió a operar casi con normalidad en mayo, pero ante la acumulación de stock por la falta de ventas y a pesar de estar produciendo en un solo turno, en junio decidió parar completamente durante un mes, que ahora se extiende a casi 40 días.

Barros destacó que, en lo personal, no vislumbra una salida real con el gobierno de Mauricio Macri. "Si hay cambio de gobierno va a haber posibilidades de negociar para ver si expone algo para la industria automotriz porque esta gente no tiene planes de industria y no defiende a las pymes", dijo, y añadió que "hay que buscar la forma de bajar los impuestos, el auto tiene un 52% de impuestos".