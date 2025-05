La oposición se pone en guardia por el pedido de Pullaro para tomar deuda

Salto deudor

“Para dimensionar la magnitud del endeudamiento requerido basta con señalar que el stock de deuda pública provincial a finales del mes de noviembre de 2023 era de u$s 571 millones y, a marzo del corriente año, ascendía a u$s 567 millones”, señaló el legislador, quien consideró “llamativo” el monto solicitado. Por eso pidió “un análisis de contexto que justifique la oportunidad de endeudar a la provincia en u$s 1.000 millones, considerando que el gobierno nacional aún no ha salido a colocar deuda en el mercado internacional debido al elevado nivel de riesgo país y a la volatilidad que presenta el contexto global”.