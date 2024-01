La inflación de los trabajadores en diciembre subió 24,3% y el 2023 cerró en 207,7%

El director general del CCD y ex ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, hizo una fuerte crítica a las medidas de ajuste y liberación de precios tomadas por el gobierno al señalar que “en esta política del gobierno de Milei el único precio que no estaba reprimido parece ser el salario de los trabajadores". En ese sentido, subrayó: "Si no hay recomposición salarial habrá fuertes consecuencias de largo plazo. Hay que fijarte que la tras la caída del salario real en 2002, a la sociedad le llevó casi una década, hasta 2011, regresar al nivel de las remuneraciones promedio vigentes en 2001. Este régimen por el que nos llevan no genera ni estabilidad perdurable ni condiciones propicias para el crecimiento, solo una innecesaria involución civilizatoria”.